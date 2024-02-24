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«Руки геть від України»: активісти влаштували мітинг під посольством Росії у Берліні

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Руки геть від України»: активісти влаштували мітинг під посольством Росії у Берліні
фото: Greenpeace

Активісти закликають міжнародне співтовариство активізувати заходи, покликані зменшити гуманітарні страждання, допомогти захистити український народ

Сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Руки геть від України»: активісти влаштували мітинг під посольством Росії у Берліні фото 1
фото: Greenpeace

«Шокує те, що жахи війни, яку ініціював Путін, тривають вже третій рік. Росія повинна припинити вбивства в Україні та вивести свої війська. Водночас міжнародна спільнота, зокрема уряд Німеччини, повинен продовжувати рішуче підтримувати Україну, а також активізувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни», – зауважує Александр Лурц, експерт з питань роззброєння Greenpeace.

Активісти закликають міжнародне співтовариство активізувати заходи, покликані зменшити гуманітарні страждання, допомогти захистити український народ.

«Руки геть від України»: активісти влаштували мітинг під посольством Росії у Берліні фото 2
фото: Greenpeace

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. 

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

Теги: Берлін Німеччина активісти посольство росія

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