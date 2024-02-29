Конгрес США допитає очільника Пентагону через приховування хвороби

Законодавців допитають 70-річного Остіна про його рішення приховати інформацію про стан здоров'я

Слухання у справі Остіна розпочнуться близько 16:00 за київським часом

Міністр оборони США Ллойда Остіна постане з поясненнями перед Комітетом Палати представників у справах збройних сил. Конгрес почав ретельно перевіряти секретність Пентагону після того, як Білий дім кілька днів не знав про рак передміхурової залози Остіна та пов'язану із цим операцію. Про це пише Washington Post.

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Слухання мають розпочатися 29 лютого о 10:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Це стане першою можливістю для законодавців допитати 70-річного Остіна про його рішення приховати інформацію про стан здоров'я.

Республіканці на чолі Комітету у справах збройних сил, які особливо критикували Остіна, розпочали розслідування цього питання незабаром після того, як у січні стало відомо про госпіталізацію міністра. Декілька демократів також висловили стурбованість і гнів через таємницю Остіна. Конгресмен-демократ Кріс Делузіо (Пенсильванія) навіть закликав Остіна піти у відставку.

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Нагадаємо, 29 січня міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року.

Як повідомлялося, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

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Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що готовий дати свідчення перед членами Палати представників Конгресу США щодо своєї госпіталізації в січні.