Києву та області загрожують нові підтоплення: названо райони

На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки через гідрологічні явища

1-4 травня у Києві та столичній області очікується підйом рівня води у річці Дніпро. У зв’язку з цим можливе затоплення низьких прирічкових територій. Про це небезпечні гідрологічні явища попереджає Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій утримуватиметься у:

м. Київ,

Вишгородському районі,

Броварському,

Бориспільському районах Київської області.

Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

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Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві.

Нагадаємо, на початку квітня у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.