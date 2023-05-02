Києву та області загрожують нові підтоплення: названо райони
На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки через гідрологічні явища
1-4 травня у Києві та столичній області очікується підйом рівня води у річці Дніпро. У зв’язку з цим можливе затоплення низьких прирічкових територій. Про це небезпечні гідрологічні явища попереджає Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій утримуватиметься у:
- м. Київ,
- Вишгородському районі,
- Броварському,
- Бориспільському районах Київської області.
Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.
Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві.
Нагадаємо, на початку квітня у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.
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