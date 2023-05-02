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Києву та області загрожують нові підтоплення: названо райони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Києву та області загрожують нові підтоплення: названо райони
У столичному Гідропарку вода затопила територію
фото: glavcom.ua

На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки через гідрологічні явища

1-4 травня у Києві та столичній області очікується підйом рівня води у річці Дніпро. У зв’язку з цим можливе затоплення низьких прирічкових територій. Про це небезпечні гідрологічні явища попереджає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій утримуватиметься у:

  • м. Київ,
  • Вишгородському районі,
  • Броварському,
  • Бориспільському районах Київської області.

Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві.

Нагадаємо, на початку квітня у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

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Теги: Київ Київщина потоп річка Дніпро

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