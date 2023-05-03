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Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото
Аеропорт «Жуляни» у Києві після початку повномасштабного вторгнення
Фото: Google мапи

У столичному аеропорту досі стоять літаки цивільної авіації, які не встигли залишити Україну

На нових супутникових фотографіях Google Maps можна побачити, який вигляд має аеропорт «Київ», відомий також як «Жуляни», після початку російської агресії. Про це повідомляє avianews.

На знімках з супутника видно, що злітна смуга заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою і навіть багажними візками.

Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото фото 1
Фото: Google мапи

Блокування торця смуги з курсом 08 додатково посилено за допомогою п’яти літаків, у тому числі бізнес-джетів та пасажирського Ан-148.

На супутникових знімках можна побачити, що всі стоянки у терміналів аеропорту «Київ» порожні. Літаки від будівель відбуксирували на віддалені перони.

Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото фото 2
Фото: Google мапи

Серед запаркованих авіалайнерів за характерним забарвленням можна розпізнати три Airbus A320 лоукостера Wizz Air. До початку російського вторгнення вони базувалися у Києві та вночі 24 лютого 2022 року перебували у Жулянах. Лоукостер не встиг евакуювати ці авіалайнери до закриття неба України для цивільної авіації.

Літаки Wizz Air, що заблоковані в аеропорту «Жуляни»
Літаки Wizz Air, що заблоковані в аеропорту «Жуляни»
Фото: Google мапи
Аеропорт «Київ» імені Ігоря Івановича Сікорського (Жуляни) – міжнародний аеропорт у столиці України. Перед початком чемпіонату ЄВРО-2012 було збудовано Міжнародний термінал «А», який обслуговує усі міжнародні рейси. Також у 2013 році було введено в експлуатацію термінал внутрішніх рейсів «Д» та бізнес термінал «Б». Усі термінали перебувають у приватному управлінні.

Нагадаємо, що минулого року ДБР відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса. Офіцера був звинувачений у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року. Пізніше ДБР пояснило порушення справи проти генерала Кривоноса. 

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Теги: Google аеропорт Аеропорт Київ

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