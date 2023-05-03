Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото
У столичному аеропорту досі стоять літаки цивільної авіації, які не встигли залишити Україну
На нових супутникових фотографіях Google Maps можна побачити, який вигляд має аеропорт «Київ», відомий також як «Жуляни», після початку російської агресії. Про це повідомляє avianews.
На знімках з супутника видно, що злітна смуга заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою і навіть багажними візками.
Блокування торця смуги з курсом 08 додатково посилено за допомогою п’яти літаків, у тому числі бізнес-джетів та пасажирського Ан-148.
На супутникових знімках можна побачити, що всі стоянки у терміналів аеропорту «Київ» порожні. Літаки від будівель відбуксирували на віддалені перони.
Серед запаркованих авіалайнерів за характерним забарвленням можна розпізнати три Airbus A320 лоукостера Wizz Air. До початку російського вторгнення вони базувалися у Києві та вночі 24 лютого 2022 року перебували у Жулянах. Лоукостер не встиг евакуювати ці авіалайнери до закриття неба України для цивільної авіації.
Нагадаємо, що минулого року ДБР відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса. Офіцера був звинувачений у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року. Пізніше ДБР пояснило порушення справи проти генерала Кривоноса.
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