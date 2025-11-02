Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
На Київщині 3 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла
Завтра, 3 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла на Київщині 3 листопада
- 1.1 черга – світло буде весь день;
- 1.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
- 2.1 черга – без світла з 18:30 до 22:00;
- 2.2 черга – без світла з 18:30 до 22:00;
- 3.1 черга – світло буде весь день;
- 3.2 черга – світло буде весь день;
- 4.1 черга – світло буде весь день;
- 4.2 черга – світло буде весь день;
- 5.1 черга – без світла з 16:00 до 19:00;
- 5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:00;
- 6.1 черга – світло буде весь день;
- 6.2 черга – світло буде весь день.
Нагадаємо, у зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.
