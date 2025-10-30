Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Завтра, 30 жовтня, в Україні цілодобово діятимуть графіки відключень електроенергії

Завтра, 31 жовтня, в усіх областях України цілодобово будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Графіки погодинних відключень діятимуть

  • З 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00)

Графіки обмеження потужності діятимуть

  • З 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі в усіх областях України «Укренерго» вимушено поновило графіки відключення світла. З 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг. 

Як повідомлялося, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

Читайте також:

Теги: відключення світла відключення Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
Цієї ночі у Феодосії було атаковано нафтобазу
Промислові підприємства у Росії зазнали ударів, атака на Харків: головне за ніч
6 жовтня, 06:00
До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
16 жовтня, 20:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області
23 жовтня, 07:57
Перед «Укренерго» борг на балансуючому ринку, з боку учасників ринку, становить 39 млрд грн
Борги на балансуючому ринку сягнули рекордних 39 млрд грн
6 жовтня, 16:36
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла
26 жовтня, 10:54
За словами Віталія Зайченка, обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
27 жовтня, 15:14
Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
27 жовтня, 13:30
21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Володимира Кудрицького
Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
28 жовтня, 11:36

Події в Україні

Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua