Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
Київський апеляційний суд розташований у Солом'янському районі Києва
фото: Київський апеляційний суд

Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу

Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу у зв'язку з повідомленням про замінування, розпочата евакуація працівників та відвідувачів установи. Про це повідомила пресслужба суду, інформує «Главком».

«09 січня 2026 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року пресслужба Київського апеляційного суду повідомила, про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Суд тимчасово припинив роботу. У той день, 26 листопада, Київський апеляційний суд мав розглядати апеляцію детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про співпрацю з Росією та злочини проти нацбезпеки. 

До слова, упродовж січня 2025 року правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування». Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

Теги: Київ замінування евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 2025, 12:16
Дитячий майданчик у Києві вкрило снігом
Київ та область накрив сніг (фото)
14 грудня, 2025, 09:36
Вадим Крищенко під час інтерв'ю
Поет Вадим Крищенко отримав звання «Почесний громадянин Києва»: кого ще відзначила міська влада
18 грудня, 2025, 15:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Екстрені відключення світла на лівому березі Києва скасовано 5 січня 2026 року
5 сiчня, 21:33
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
Вчора, 22:44
«Київзеленбуд» підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку «Гідропарк» у 2024 році
Збитки на ремонті «Гідропарку»: посадовцям «Київзеленбуду» повідомлено про підозру
30 грудня, 2025, 16:15
З листопада 2013 по лютий 2014 року координував роботу Євромайдану в Києві на Майдані Незалежності, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка
Вулиця Парубія у центрі столиці: як проголосували кияни у додатку «Київ Цифровий»
2 сiчня, 12:38
На місці пожежі працюють спецслужби
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
5 сiчня, 11:03
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
Сьогодні, 07:19

Новини

Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
На площі Шевченка у Києві трамвай зійшов із рейок: деталі ранкового інциденту
На площі Шевченка у Києві трамвай зійшов із рейок: деталі ранкового інциденту
Кличко закликав за можливості виїхати з міста
Кличко закликав за можливості виїхати з міста

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua