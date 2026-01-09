Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників

Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу

Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу у зв'язку з повідомленням про замінування, розпочата евакуація працівників та відвідувачів установи. Про це повідомила пресслужба суду, інформує «Главком».

«09 січня 2026 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року пресслужба Київського апеляційного суду повідомила, про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Суд тимчасово припинив роботу. У той день, 26 листопада, Київський апеляційний суд мав розглядати апеляцію детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про співпрацю з Росією та злочини проти нацбезпеки.

До слова, упродовж січня 2025 року правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування». Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.