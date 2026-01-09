Головна Київ Новини
Кличко закликав киян ділитися теплом і повідомив, коли опалення повернеться в оселі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Перша психологічна допомога: фахівці ДСНС та волонтери працюють із постраждалими на місці нічного обстрілу в Києві
фото: Національна поліція України

Через пошкодження об'єктів інфраструктури без тепла залишилася половина житлового фонду міста

Міські служби столиці працюють у режимі надзвичайної ситуації після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру. Наразі майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без теплопостачання. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами очільника міста, ситуація в столиці дуже складна, однак залишається контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення. Комунальники та енергетики працюють над відновленням послуг у посиленому режимі.

Ситуація з теплопостачанням

Через пошкодження об'єктів інфраструктури без тепла залишилася половина житлового фонду міста, комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання в домівки киян.

«Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері», — повідомив мер.

Водопостачання та електрика

За словами мера столиці, у місті спостерігаються перебої з водою. На цей час послугу вже відновили в Печерському районі та поступово повертають у райони лівого берега. Мер попередив, що для повної стабілізації системи потрібен час. Окремо він пояснив ситуацію з мешканцями висоток:

  • На верхні поверхи вода подається за допомогою підкачувальних насосів.
  • Якщо в будинку немає електроенергії, насоси не працюють, тому на останніх поверхах води може не бути навіть за умови відновлення послуги в районі.

Пункти обігріву та допомога

Кличко нагадав, що у Києві підготовлено понад 1200 пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітись, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки й інші гаджети. Цієї осені їх побільшало: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних центрах міста.

Віталій Кличко також звернувся до киян із закликом до солідарності: «Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам – запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування. Тільки у взаємній підтримці, людяності, допомозі один одному ми вистоїмо!».

Як відомо, у ніч проти  9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати

