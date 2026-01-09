Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку»

Безугла заявила, що Кличко не був на місцях прильотів у Києві через нібито перебування у відпустці

Міський голова Києва відповів на звинувачення парламентарки про «відпустку»

Інформація про відпустку міського голови Києва Віталія Кличка, яку поширила народна депутатка Марʼяна Безугла, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМДА Віталія Кличка.

За словами мера Києва, Безугла відправила його у «відпустку». Парламентарка заявляла, що очільник КМДА та багато людей з його оточення нібито перебувають у відпустках до кінця тижня.

«Дякую, звичайно, але навіщо писати брехню, яку потім підхоплюють нерозбірливі в достовірній інформації Telegram-канали (розбірливі ж ЗМІ, наприклад, зверталися, щоб уточнити «інформацію»). Тим більш, ця депутатка полюбляє ходити в мерію на різні наради. То могла б заглянути й сьогодні... Опалення в нас немає, але гарячого чаю я б організував. Ну, і селфі, раз вони її так обурюють», – написав він.

Нагадаємо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тис. багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

До слова, народний депутат та перший заступник голови комітету ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару БпЛА по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.