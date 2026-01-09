Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку»
Безугла заявила, що Кличко не був на місцях прильотів у Києві через нібито перебування у відпустці
колаж: glavcom.ua

Міський голова Києва відповів на звинувачення парламентарки про «відпустку»

Інформація про відпустку міського голови Києва Віталія Кличка, яку поширила народна депутатка Марʼяна Безугла, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМДА Віталія Кличка.

За словами мера Києва, Безугла відправила його у «відпустку». Парламентарка заявляла, що очільник КМДА та багато людей з його оточення нібито перебувають у відпустках до кінця тижня.

«Дякую, звичайно, але навіщо писати брехню, яку потім підхоплюють нерозбірливі в достовірній інформації Telegram-канали (розбірливі ж ЗМІ, наприклад, зверталися, щоб уточнити «інформацію»). Тим більш, ця депутатка полюбляє ходити в мерію на різні наради. То могла б заглянути й сьогодні... Опалення в нас немає, але гарячого чаю я б організував. Ну, і селфі, раз вони її так обурюють», – написав він.

Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку» фото 1
Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку» фото 2

Нагадаємо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тис. багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

До слова, народний депутат та перший заступник голови комітету ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару БпЛА по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київрада Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Київ 9 січня 2026 року
Кличко закликав за можливості виїхати з міста
Сьогодні, 12:33
Один із постраждалих будинків у Києві
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:26
Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
1 сiчня, 14:07
У Києві через російську атаку є постраждалі
У Києві через російську атаку є постраждалі
27 грудня, 2025, 07:43
Депутатка має до 29 грудня надати комітету пояснення щодо своїх висловлювань у Раді
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
19 грудня, 2025, 17:49
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 2025, 16:50
За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
18 грудня, 2025, 12:24
Протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км
Метро на Виноградар: як будуються унікальні двоярусні тунелі
18 грудня, 2025, 10:09
Департамент охорони культурної спадщини КМДА радив будівлю ринку на включення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
17 грудня, 2025, 14:24

Новини

Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку»
Кличко запросив Безуглу на чай у міськраду після чуток про «відпустку»
Кличко закликав киян ділитися теплом і повідомив, коли опалення повернеться в оселі
Кличко закликав киян ділитися теплом і повідомив, коли опалення повернеться в оселі
Встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки на Київ: дані прокуратури
Встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки на Київ: дані прокуратури
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua