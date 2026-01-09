Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Машина рятувальників на місці удару ворога у ніч на 9 січня 2025 року
фото: ДСНС України/Facebook

Масований удар концентрувався здебільшого по лівому берегу столиці

Масований комбінований удар РФ у ніч на 9 січня став найтяжчим випробуванням для енергосистеми Києва: ціллю ворога стали всі столичні ТЕЦ та десятки ключових підстанцій. Наразі енергетики зосереджені на критичному питанні відновлення тепла. Про це заявив на брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує «Главком».

За словами керівника Центру доліджень енергетики, масований удар по Київському енерговузлу концентрувався здебільшого по лівому берегу і ключових об'єктах теплопостачання та електропостачання міста.

«Були атаковані всі теплоелектроцентралі, велика кількість підстанцій», – сказав Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики повідомив, що зараз енергетики сфокусовані на відновленні опалення у столиці. Експерт сподівається, що частині споживачів тепло можуть відновити уже до кінця поточної доби – йдеться про лівий берег Києва.

«Київтеплоенерго» активно працює над тим, щоб якнайшвидше заживити людей, але там, де на правому березі немає опалення, відновлення буде складнішим», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

За словами Кличка, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це. 

До слова, народний депутат та перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару Бпла по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Він закликав дочекатися більше інформації від КМДА, в тому числі щодо рекомендацій щодо подальших дій. Про це повідомляє «Главком».

Читайте також:

Теги: Київ війна обстріл росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
29 грудня, 2025, 01:12
Розвідка Естонії не фіксує загрози нападу РФ
Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії
29 грудня, 2025, 13:19
Січень 2006 року. Мешканці Алчевська гріються біля «буржуйки» у військовому наметі, де були гарячий чай та їжа з армійської кухні
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
Сьогодні, 14:18
Лейтенанту Андрію Люклянчуку назавжди 43 роки
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
26 грудня, 2025, 09:00
Вибух авто стався на півдні Москви
Вибух авто у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських полонених
24 грудня, 2025, 12:59
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 2025, 22:49
Дональд Трамп зробив гучний допис у мережі
«РФ стоїть на заваді миру»: Трамп зробив показовий репост
31 грудня, 2025, 21:30
Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено
У Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки
2 сiчня, 20:47
Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
5 сiчня, 08:23

Новини

Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
На площі Шевченка у Києві трамвай зійшов із рейок: деталі ранкового інциденту
На площі Шевченка у Києві трамвай зійшов із рейок: деталі ранкового інциденту
Кличко закликав за можливості виїхати з міста
Кличко закликав за можливості виїхати з міста

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua