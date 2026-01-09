Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня

Машина рятувальників на місці удару ворога у ніч на 9 січня 2025 року

Масований удар концентрувався здебільшого по лівому берегу столиці

Масований комбінований удар РФ у ніч на 9 січня став найтяжчим випробуванням для енергосистеми Києва: ціллю ворога стали всі столичні ТЕЦ та десятки ключових підстанцій. Наразі енергетики зосереджені на критичному питанні відновлення тепла. Про це заявив на брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує «Главком».

За словами керівника Центру доліджень енергетики, масований удар по Київському енерговузлу концентрувався здебільшого по лівому берегу і ключових об'єктах теплопостачання та електропостачання міста.

«Були атаковані всі теплоелектроцентралі, велика кількість підстанцій», – сказав Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики повідомив, що зараз енергетики сфокусовані на відновленні опалення у столиці. Експерт сподівається, що частині споживачів тепло можуть відновити уже до кінця поточної доби – йдеться про лівий берег Києва.

«Київтеплоенерго» активно працює над тим, щоб якнайшвидше заживити людей, але там, де на правому березі немає опалення, відновлення буде складнішим», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

За словами Кличка, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

До слова, народний депутат та перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару Бпла по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Він закликав дочекатися більше інформації від КМДА, в тому числі щодо рекомендацій щодо подальших дій. Про це повідомляє «Главком».