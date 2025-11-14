Головна Київ Новини
Росіяни вдарили по теплових мережах Києва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни вдарили по теплових мережах Києва
Комунальні служби міста оперативно працюють на місцях, визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків
фото: КМВА

У Деснянському районі столиці відсутнє електропостачання

У ніч на 14 листопада окупанти здійснили комбінований обстріл по Києву. Внаслідок масованої атаки в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише «Главком».

У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання в частині будівель.

Комунальні служби міста оперативно працюють на місцях, визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків.

Раніше мер Києва Віталій Кличко надав оновлену інформацію про наслідки комбінованої атаки станом на 02:20.

Пожежі

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося загорання авто. У Дніпровському районі виникла пожежа на відкритій території.

У Шевченківському районі сталося загорання на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі. У Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медичному закладі, також пошкоджена нежитлова будівля.

У Деснянському районі сталося загорання в двох житлових будинках. У Солом'янському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в приватному будинку.

Пошкодження

У Дарницькому районі уламки впали на територію навчального закладу та в двір житлового будинку. У Дніпровському районі пошкоджено три багатоквартирних житлових будинки, а також приватну садибу. У Подільському районі пошкоджено п'ять житлових будинків, а також нежитлову будівлю.

У Шевченківському районі пошкоджено нежитлову будівлю. У Голосіївському районі пошкоджена нежитлова будівля. У Солом'янському районі пошкоджено дах одного житлового будинку.

Постраждалі

Відомо про 11 постраждалих у столиці, серед постраждалих – вагітна жінка. П'ятьох із них медики госпіталізували, зокрема, одного чоловіка у вкрай важкому стані.

О 23:50 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. Місцеві пабліки публікують наслідки ворожої атаки.

