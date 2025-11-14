Росіяни вдарили по теплових мережах Києва

Комунальні служби міста оперативно працюють на місцях, визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків

У Деснянському районі столиці відсутнє електропостачання

У ніч на 14 листопада окупанти здійснили комбінований обстріл по Києву. Внаслідок масованої атаки в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише «Главком».

У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання в частині будівель.

Раніше мер Києва Віталій Кличко надав оновлену інформацію про наслідки комбінованої атаки станом на 02:20.

Пожежі

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося загорання авто. У Дніпровському районі виникла пожежа на відкритій території.

У Шевченківському районі сталося загорання на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі. У Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медичному закладі, також пошкоджена нежитлова будівля.

У Деснянському районі сталося загорання в двох житлових будинках. У Солом'янському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в приватному будинку.

Пошкодження

У Дарницькому районі уламки впали на територію навчального закладу та в двір житлового будинку. У Дніпровському районі пошкоджено три багатоквартирних житлових будинки, а також приватну садибу. У Подільському районі пошкоджено п'ять житлових будинків, а також нежитлову будівлю.

У Шевченківському районі пошкоджено нежитлову будівлю. У Голосіївському районі пошкоджена нежитлова будівля. У Солом'янському районі пошкоджено дах одного житлового будинку.

Постраждалі

Відомо про 11 постраждалих у столиці, серед постраждалих – вагітна жінка. П'ятьох із них медики госпіталізували, зокрема, одного чоловіка у вкрай важкому стані.

О 23:50 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. Місцеві пабліки публікують наслідки ворожої атаки.