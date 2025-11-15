Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС

Пільги на імпорт енергообладнання допоможуть відновленню електрогенерації – ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримала ухвалення законопроєктів №14089 та №14090, що передбачають продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення їхнього переліку. Законодавчі зміни охоплюють обладнання для вітроелектростанцій, яке раніше не підпадало під податкові стимули.

Обидва документи – №14089 «Про внесення змін до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» та №14090 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» – спрямовані на продовження дії пільгового режиму на імпорт енергообладнання та включення до переліку товарів вузлів і агрегатів для ВЕС.

В Енергетичному комітеті ЄБА наголошують, що ухвалення цих змін має першочергове значення для відновлення енергосистеми та розвитку генерації з відновлюваних джерел.

«Продовження дії пільг і розширення їхнього переліку є критично важливими для оперативного відновлення електрогенерації та енергетичної інфраструктури країни», – підкреслили в Асоціації.

ЄБА вже направила офіційні листи голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, голові Комітету з питань енергетики Андрію Герусу та міністерці енергетики Світлані Гринчук із проханням сприяти ухваленню законопроєктів №14089 і №14090 за основу та в цілому.

Нагадаємо, відповідні документи були розглянуті на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 листопада. За підсумками засідання енергетичний комітет рекомендував включити законопроєкти №14089 і №14090 до порядку денного та винести їх на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики для ухвалення за основу.