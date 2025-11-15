Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
фото: depositphotos.com

Пільги на імпорт енергообладнання допоможуть відновленню електрогенерації – ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримала ухвалення законопроєктів №14089 та №14090, що передбачають продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення їхнього переліку. Законодавчі зміни охоплюють обладнання для вітроелектростанцій, яке раніше не підпадало під податкові стимули.

Обидва документи – №14089 «Про внесення змін до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» та №14090 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» – спрямовані на продовження дії пільгового режиму на імпорт енергообладнання та включення до переліку товарів вузлів і агрегатів для ВЕС.

В Енергетичному комітеті ЄБА наголошують, що ухвалення цих змін має першочергове значення для відновлення енергосистеми та розвитку генерації з відновлюваних джерел.

«Продовження дії пільг і розширення їхнього переліку є критично важливими для оперативного відновлення електрогенерації та енергетичної інфраструктури країни», – підкреслили в Асоціації.

ЄБА вже направила офіційні листи голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, голові Комітету з питань енергетики Андрію Герусу та міністерці енергетики Світлані Гринчук із проханням сприяти ухваленню законопроєктів №14089 і №14090 за основу та в цілому.

Нагадаємо, відповідні документи були розглянуті на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 листопада. За підсумками засідання енергетичний комітет рекомендував включити законопроєкти №14089 і №14090 до порядку денного та винести їх на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики для ухвалення за основу.

Читайте також:

Теги: імпорт бізнес документи енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» працює над збільшенням максимальної потужності імпорту електроенергії в Україну
Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з ЄС
11 листопада, 17:14
Bloomberg: Швейцарія може підписати торгову угоду зі США протягом двох тижнів
Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США
10 листопада, 19:58
Анкара прагне зберегти поставки російського газу
Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових угод – Bloomberg
5 листопада, 15:27
Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам
5 листопада, 13:45
Більше 80% звернень подаються через застосунок «Резерв+», без довідок і особистих візитів
Відстрочки почали оформлювати по-новому: Шмигаль повідомив подробиці
1 листопада, 19:46
Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону
Дрони атакували великий енергетичний об'єкт у РФ (відео)
31 жовтня, 06:22
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
30 жовтня, 21:04
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
27 жовтня, 21:22
Президент заслухав доповіді щодо відновлення в громадах після російськихс ударів
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку
20 жовтня, 15:55

Новини

Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua