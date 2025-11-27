Головна Київ Новини
Столичний рієлтор «продав» житло померлого друга своїй дружині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столичний рієлтор «продав» житло померлого друга своїй дружині
Квартирна афера викрилася, коли тітка померлого почала оформлення документів для вступу у спадщину
фото: поліція Києва

 Власник житла оформив нотаріальну довіреність та надав право рієлтору представляти його інтереси. І раптово помер...

У Києві правоохоронці вручили підозру рієлтору у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомили у поліції Києва та міській прокуратурі, інформує «Главком».

За даними слідства, рієлтор взявся допомогти другу зареєструвати право власності на успадковану квартиру на Оболоні. Майно не було внесене до Єдиного реєстру речових прав, а документи – втрачені. Власник житла оформив нотаріальну довіреність та надав право рієлтору представляти його інтереси. І раптово помер.

«Коли власник квартири раптово помер через хронічні захворювання, рієлтор, який отримав довіреність, у той самий день поспішив до нотаріуса та надавши йому необхідні документи продав квартиру у Києві вартістю понад 1,5 мільйона гривень своїй дружині», – розповіли у поліції Києва.

Квартирна афера викрилася, коли тітка померлого почала оформлення документів для вступу у спадщину.

«До Дніпровського управління поліції по допомогу звернулася 67-річна киянка, яка повідомила про те, що мала успадкувати квартиру свого племінника, однак житло, яке мало перейти їй у спадок, незаконно продали», – розповіли у поліції.

Наразі за цивільним позовом тітки померлого суд наклав на оселю арешт. Надалі буде вирішуватись питання щодо повернення квартири законній спадкоємиці.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка та державного нотаріуса, які заволоділи квартирою покійной киянки вартістю 1,5 млн грн. У поліції повідомили, що наприкінці лютого 2024 року правоохоронці Оболонського управління поліції викрили групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи однокімнатною квартирою на вулиці Левка Лук’яненка. Як встановило слідство, власниця оселі померла у 2022 році, а оскільки вона не мала спадкоємців, житло мало бути визнано відумерлою спадщиною і перейти у комунальну власність.

Теги: Київ майно нотаріус квартира поліція житло документи арешт нерухомість афера

