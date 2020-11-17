Київ у тридцятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям
Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «помірний»
Станом на 17 годину 17 листопада Київ знаходиться на 28 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 93 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «помірний».
Нагадаємо, вранці 16 листопада Київ знаходився на 8 місці у рейтингу міст із найбруднішим повітрям.
17 листопада в Києві пішов перший сніг. У столиці морозно.