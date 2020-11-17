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    Київ у тридцятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

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    Восени у Києві різко погіршився стан повітря - Київ у тридцятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям
    Восени у Києві різко погіршився стан повітря
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «помірний»

    Станом на 17 годину 17 листопада Київ знаходиться на 28 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 93 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «помірний».

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    Нагадаємо, вранці 16 листопада Київ знаходився на 8 місці у рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

    17 листопада в Києві пішов перший сніг. У столиці морозно.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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