Київ у тридцятці мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «помірний»

Станом на 17 годину 17 листопада Київ знаходиться на 28 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 93 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «помірний».

Нагадаємо, вранці 16 листопада Київ знаходився на 8 місці у рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

17 листопада в Києві пішов перший сніг. У столиці морозно.