Київ не збирається підвищувати тарифи на проїзд: мерія спростувала фейк документ



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Тарифи на проїзд у столичному транспорті поки що не переглядатимуться

КМДА заявляє про поширення недостовірної інформації горе-політиками перед виборами

Столична влада не розглядає питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті у 2021 році. Поширена у соцмережах інформація про проведення наради з цього питання не відповідає дійсності. Про це повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко.

«Жодних нарад стосовно підвищення тарифу на перевезення пасажирів у громадському транспорті у КМДА не проводилося, жодних документів з цього питання – не підписувалося та не випускалося. Ані 23 жовтня, ані раніше», – повідомив Бондаренко.

За його словами, сьогодні у Київській міській державній адміністрації дійсно відбулася нарада щодо обґрунтування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян у 2021 році. Оригінал документа за номером № 008-987 від 21.10.2020 додається.

У КМДА наголошують, що документ, поширений у соцмережах, є фейком.

«Деякі політики перед виборами вдаються до маніпуляцій і поширюють недостовірну інформацію. На жаль, завершення виборчої кампанії і її невтішні результати для окремих сил диктують цим «горе-політикам» необхідність не просто чорного PR, а вже чистих фейків», – додав Бондаренко.