Тимошенко презентувала план реформ для Києва



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У відкритому штабі партії «Батьківщина» відбулася презентація плану реформ для Києва

Команда Тимошенко бере зобов’язання вводити в експлуатацію не менше однієї станції метро щороку

Кияни не повинні годинами добиратись на роботу і додому. Про це заявила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час презентації Плану реформ для Києва у відкритому штабі партії, повідомляє пресслужба.

«Дивує, що за останні 5 років не введено в експлуатацію жодної станції метро. Наша команда бере зобов’язання, що кожен рік ми будемо вводити в експлуатацію не менше однієї станції метро. Але ставимо завдання підняти цю кількість до двох. Всі транспортні магістралі Києва буде розвантажено», – наголосила Тимошенко.

Також столиця має застарілий і недостатній фонд електротранспорту – тролейбуси і трамваї. Це екологічний транспорт. Тому, команда «Батьківщини» взяла зобов’язання – за рахунок додаткових фінансів бюджету мінімум вдвічі збільшити кількість екологічного транспорту.

Тимошенко виділила питання пільгового проїзду для окремих категорій киян: «Пільгові категорії, які можуть користуватися місцевим транспортом безкоштовно, не мають такої можливості. Ми беремо зобов’язання прийняти рішення в Київській міські раді, яке дозволить кожній людині, яка має пільги на поїзд, отримати безкоштовний проїзний квиток».

Нагадаємо, раніше партія «Батьківщина» виступила з ініціативою посилити перевірки здоров’я водіїв громадського транспорту, адже вони щодня контактують із сотнями людей та наражаються на небезпеку через спалах коронавірусу у столиці.