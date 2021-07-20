Київ оговтується після негоди: буревій поламав майданчики у парках (фото)

Комунальники продовжують прибирати наслідки вчорашньої негоди

До аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання «Київзеленбуд» продовжують надходити дзвінки про повалені, зламані дерева й гілки. Загалом за добу, від початку зливи, надійшло 170 звернень киян. Комунальники розкряжовували та прибирали дерева 19 липня до опівночі і сьогодні перша техніка виїхала ще вдосвіта. Про це повідомляє пресслужба КО «Київзеленбуд».

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень також прибирають балансові території від наслідків буревію.

Найбільше постраждав Шевченківський район. Крім 200 повалених, зламаних та пошкоджених дерев, зеленбудівці виявили поламані елементи благоустрою:

у Сирецькому парку дерево впало на канатний комплекс,

у парку імені Пушкіна пошкоджено дитячий майданчик,

на Галявині казок у парку «Нивки» змито доріжку з дерев’яних кругляків.

«Київзеленбуд» нагадав екстрені номери: 101 - служба порятунку, 103 – швидка допомога. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18.

Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.