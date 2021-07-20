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    Після вчорашнього потопу на станції метро «Академмістечко» колапс (відео)

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    Скупчення пасажирів у вестибюлі станції метро &laquo;Академмістечко&raquo; - Після вчорашнього потопу на станції метро «Академмістечко» колапс (відео)
    Скупчення пасажирів у вестибюлі станції метро «Академмістечко»
    Фото: скріншот із відео

    На станції «Академмістечко» стався технічний збій

    У вівторок, 20 липня, вранці на станції метро «Академмістечко» спостерігався натовп людей.

    Велике скупчення пасажирів було у вестибюлі та перед входом на станцію. Як повідомляє «Київ оперативний», турнікети на «Академмістечку» не працюють.

    «Схоже, станцію метро «Академмістечко» вчора так залило, що почались якісь технічні збої. Як інакше пояснити те, що для входу на станцію відкриті лише одні дверцята, а турнікети не працюють?» – йдеться в дописі до відео.

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі повідомляють, що така ж картина була 19 липня вранці на станції метро «Видубичі». Кияни припускають, що це через повільність роботи нових турнікетів.

    Натовп на станції метро «Видубичі» вранці 19 липня
    Натовп на станції метро «Видубичі» вранці 19 липня

    Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    Очевидці поділилися відео бурхливого потоку, який залив вхід до станції метро «Академмістечко».

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.

    Теги: Київ метро кияни негода
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    Після вчорашнього потопу на станції метро «Академмістечко» колапс (відео)