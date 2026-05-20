Система «шлагбаум»: працівники «Київпастрансу» поскаржилися Кличку на топменеджмент

Ірина Міллер
Наразі офіційної реакції очільника столиці на звернення колективу «Київпастрансу» немає
фото:Віталій Кличко/Telegram
Колектив просить Віталія Кличка надати принципову оцінку діяльності керівництва, ініціювати незалежну службову перевірку та аудит закупівель

Працівники комунального підприємства «Київпастранс» звернулися до мера столиці Віталія Кличка з колективною скаргою на системну корупцію всередині підприємства. Про це йдеться у зверненні трудового колективу, інформує «Главком».

У зверненні перераховані п'ять ключових посадовців, які, за словами авторів листа, фактично управляють підприємством:

  • генеральна директор Тараско Тетяна,
  • перший заступник Білий Сергій,
  • директор з виробництва Коваленко Андрій,
  • начальник служби утримання рухомого складу Лук'яненко Ігор
  • заступник начальника служби утримання рухомого складу Мерзляков Антон.

Стверджується, що домінуючим впливом наділений саме Сергій Білий – без його погодження на підприємстві не відбувається підписання договорів, оплата чи ухвалення рішень щодо ключових закупівель. 

Окрему роль у схемі, як зазначається у листі, відіграє юрист Євген Фузік через АТ «Фузік і партнери». За даними системи ProZorro, між КП «Київпастранс» та цією компанією укладено договір на надання правничої допомоги на суму 980 тис. грн (тендер UA-2026-04-13-007281-a). На переконання авторів звернення, Фузік виступає неформальним координатором взаємодії між посадовцями підприємства та комерційними структурами, зацікавленими у перемозі в закупівлях. Через нього нібито ведуться неформальні переговори з постачальниками та узгоджуються «лояльні» учасники тендерів.

Саму систему у зверненні названо «шлагбаумом». Суб'єкти господарювання, які відмовляються від неформальних домовленостей, втрачають можливість працювати з КП «Київпастранс» навіть у разі перемоги на торгах. На них чекають затягування погодження документації, штучні перешкоди під час виконання договорів та затримки оплат.

Окремо в листі описано діяльність Служби утримання рухомого складу, через яку проходить значний обсяг закупівель запчастин. За словами працівників, там системно завищується очікувана вартість тендерів, а технічні вимоги підганяються під конкретних постачальників. Заступник начальника служби Антон Мерзляков, який раніше погоджував цінові параметри, за інформацією з відкритих джерел, наразі фігурує у кримінальному провадженні (справа № 361/2053/25 за ознаками ст. 367 КК України – службова недбалість).

Колектив просить Віталія Кличка надати принципову оцінку діяльності керівництва, ініціювати незалежну службову перевірку, провести аудит закупівель, перевірити обґрунтованість договору з АТ «Фузік і партнери» та передати матеріали до правоохоронних органів. Наразі офіційної реакції очільника столиці на це звернення немає.

Колективне звернення працівників «Київпастрансу»
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо одного з керівників комунального підприємства «Київпастранс», якого звинувачують у масштабній розтраті бюджетних коштів. Посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами, що завдало місту збитків на суму понад 1,1 млн грн. 

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.

