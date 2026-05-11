Головна Київ Фото
search button user button menu button

Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)
Шмигаль ознайомив Пісторіуса з ходом робіт із ліквідації наслідків ударів та облаштуванням захисних споруд
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль наголосив на критичній потребі України в системах ППО і ракетах до них

Міністр енергетики Денис Шмигаль із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали один із пошкоджених Росією енергетичних об’єктів у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля в Telegram.

«Показав наслідки ударів, через які в Києві тисячі людей лишилися без тепла. Це була свідома атака у найлютіші морози з метою створити гуманітарну катастрофу. Ознайомили пана Пісторіуса з ходом робіт із ліквідації наслідків ударів та облаштуванням захисних споруд. Це, зокрема, передбачає будівництво бетонних укриттів для обладнання й захист від безпілотників», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото) фото 1
фото: Денис Шмигаль/Telegram
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото) фото 2
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Водночас Шмигаль наголосив на критичній потребі України в системах ППО і ракетах до них.

Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото) фото 3
фото: Денис Шмигаль/Telegram
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото) фото 4
фото: Денис Шмигаль/Telegram

«Це допоможе ефективніше збивати балістичні й крилаті ракеті та краще захистити енергетику від російського терору. Розраховуємо на підтримку в цьому напрямку. Дякуємо Німеччині за вже передане обладнання, яке допомогло нам успішно пройти цю зиму», – додав міністр.

Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото) фото 5
фото: Денис Шмигаль/Telegram
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото) фото 6
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Читайте також:

Теги: Київ Борис Пісторіус Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Озброєне суспільство чи слабка держава: вибір після теракту в Києві
Озброєне суспільство чи слабка держава: вибір після теракту в Києві
20 квiтня, 07:41
Знишений ракетним ударом будинок у Подільському районі
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
16 квiтня, 10:23
Гроші, вилучені під час обшуку
$3 тис. за «послугу»: у Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців
21 квiтня, 09:38
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
21 квiтня, 16:03
Біля ЖК Creator City комунальні працівники вже прибирають уламки скла та будматеріалів
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ
28 квiтня, 16:38
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани уряду щодо стабільної фінансової підтримки України
Міністр оборони Німеччини зізнався, яку вигоду отримує країна від допомоги Україні
29 квiтня, 10:43
Дослідження експертів довело, що серпень є одним із пікових місяців для фунікулера
Ремонт столичного фунікулера: активісти розкритикували графік проведення робіт
4 травня, 12:11
У районі Дарницької ТЕЦ у Києві спалахнула пожежа
У Києві через пожежу біля Дарницької ТЕЦ зупинялися трамваї: подробиці від ДСНС
7 травня, 11:10
Путін готовий прийняти Зеленського в Москві, заявив Ушаков
Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
9 травня, 18:51

Фото

Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)
У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію
У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію
Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)
Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)
Атака на Київ: загинуло чотири людини, серед них – дитина (оновлено)
Атака на Київ: загинуло чотири людини, серед них – дитина (оновлено)
Київ накрила негода з крижаною крупою. Фоторепортаж
Київ накрила негода з крижаною крупою. Фоторепортаж
У Києві масово розквітли абрикоси (фото)
У Києві масово розквітли абрикоси (фото)

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua