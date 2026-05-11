Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)

Шмигаль наголосив на критичній потребі України в системах ППО і ракетах до них

Міністр енергетики Денис Шмигаль із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали один із пошкоджених Росією енергетичних об’єктів у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля в Telegram.

«Показав наслідки ударів, через які в Києві тисячі людей лишилися без тепла. Це була свідома атака у найлютіші морози з метою створити гуманітарну катастрофу. Ознайомили пана Пісторіуса з ходом робіт із ліквідації наслідків ударів та облаштуванням захисних споруд. Це, зокрема, передбачає будівництво бетонних укриттів для обладнання й захист від безпілотників», – йдеться у повідомленні.

фото: Денис Шмигаль/Telegram

Водночас Шмигаль наголосив на критичній потребі України в системах ППО і ракетах до них.

«Це допоможе ефективніше збивати балістичні й крилаті ракеті та краще захистити енергетику від російського терору. Розраховуємо на підтримку в цьому напрямку. Дякуємо Німеччині за вже передане обладнання, яке допомогло нам успішно пройти цю зиму», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.