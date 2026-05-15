Марафон у Києві: повний перелік змін у роботі транспорту 16-17 травня

Марафон у столиці триватиме два дні

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

На період проведення марафону «Київпастранс» організує рух наземного громадського транспорту зі змінами

Цими вихідними, 16 та 17 травня, у Києві відбудеться благодійний спортивно-масовий захід «MHP Run4Victory Київ Марафон». У зв’язку з цим на окремих вулицях тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

16 травня, з 10:30 до завершення заходів (орієнтовно до 13:00), на час перекриття руху Патрульною поліцією тимчасові обмеження діятимуть на:

вул. Еспланадній – від вул. Рогнідинської до вул. Саксаганського;

вул. Жилянській – від вул. Великої Васильківської до вул. Антоновича.

На цей період КП «Київпастранс» організує рух наземного громадського транспорту зі змінами:

автобуси № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Великої Васильківської;

Тимчасова схема автобусного маршруту №69 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 3 – від Залізничного масиву (вул. Романа Ратушного) до залізничного вокзалу «Південний»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №3 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 9-К – від вул. Кадетський Гай до залізничного вокзалу «Південний»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №9-К інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

– від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»; Тимчасова схема тролейбусного маршруту №12 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА



тролейбуси № 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №14 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 40 – від вул. Кадетський Гай до вул. Романа Ратушного.

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №40 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Також зі змінами курсуватимуть маршрутні таксі, зокрема:

№ 171 – до вул. Гетьмана Павла Скоропадського за власною схемою, далі вул. Вокзальна – Вокзальна площа – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власною схемою;

– до вул. Гетьмана Павла Скоропадського за власною схемою, далі вул. Вокзальна – Вокзальна площа – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власною схемою; № 411 – до вул. Борщагівської за власною схемою, вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська, у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульв. – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська, далі за власною схемою.

17 травня, з 8:00 до завершення заходів (орієнтовно до 15:00), тимчасові обмеження руху діятимуть за маршрутом: вул. Саксаганського (від буд. 2/34) – Галицька площа – просп. Берестейський (непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля.

У цей час громадський транспорт курсуватиме таким чином:

автобуси № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Академіка Янгеля;

Тимчасова схема автобусного маршруту №2 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобуси № 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської за власним маршрутом, далі – вул. Велика Васильківська – Бессарабський проїзд – вул. Басейна – Бессарабська площа – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Центральний залізничний вокзал. У зворотному напрямку без змін;

Тимчасова схема автобусного маршруту №5 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобуси № 7 – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка – вул. Дмитрівська, далі за власним маршрутом. У зворотному напрямку без змін;

Тимчасова схема автобусного маршруту №7 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобуси №№ 20, 109 – відповідно від ж/м Корчувате та ст. м. «Харківська» до вул. Ділової;

Тимчасова схема автобусного маршруту №420 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Тимчасова схема автобусного маршруту №109 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобуси № 50 – від вул. Північної до залізничного вокзалу «Південний»;

Тимчасова схема автобусного маршруту №50 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобуси № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

Тимчасова схема автобусного маршруту №69 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобуси № 118-Д – від ст. м. «Лісова» до Центрального залізничного вокзалу;

Тимчасова схема автобусного маршруту №118 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

трамваї №№ 15, 18 – за маршрутом трамвая № 14 від просп. Відрадного до Контрактової площі;

– за маршрутом трамвая № 14 від просп. Відрадного до Контрактової площі; тролейбуси № 3 – від Залізничного масиву (вул. Романа Ратушного) до залізничного вокзалу «Південний»;

– від Залізничного масиву (вул. Романа Ратушного) до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбуси №№ 4, 5, 7 – відповідно від просп. Свободи, вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №№4,5 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №7 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси №№ 8, 9-К, 17 – відповідно від вул. Смілянської, вул. Кадетський Гай і площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №8 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №9К інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №17 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №12 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №14 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбуси № 40 – від вул. Кадетський Гай до вул. Романа Ратушного.

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №40 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Також зі змінами курсуватимуть маршрутні таксі, зокрема:

№ 539 – до бульв. Миколи Міхновського за власною схемою, далі бульв. Миколи Міхновського – вул. Курганівська – вул. Бастіонна – Печерський шляхопровід – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна – Бессарабська площа – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Центральний залізничний вокзал; у зворотному напрямку: вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки – бульв. Миколи Міхновського, далі за власною схемою;

– до бульв. Миколи Міхновського за власною схемою, далі бульв. Миколи Міхновського – вул. Курганівська – вул. Бастіонна – Печерський шляхопровід – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна – Бессарабська площа – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Центральний залізничний вокзал; у зворотному напрямку: вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки – бульв. Миколи Міхновського, далі за власною схемою; № 171 – до вул. Гетьмана Павла Скоропадського за власною схемою, далі вул. Вокзальна – Вокзальна площа – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власною схемою;

№№ 189, 575 – до вул. Гарматної за власною схемою, далі вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська, у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – Берестейський проспект;

– до вул. Гетьмана Павла Скоропадського за власною схемою, далі вул. Вокзальна – Вокзальна площа – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власною схемою; №№ 189, 575 – до вул. Гарматної за власною схемою, далі вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська, у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – Берестейський проспект; № 411 – до вул. Борщагівської за власною схемою, вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська, у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська, далі за власною схемою;

– до вул. Борщагівської за власною схемою, вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська, у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська, далі за власною схемою; № 181 – скоротити роботу до Галицької площі;

– скоротити роботу до Галицької площі; № 465 – Берестейським просп. до вул. Гарматної за власною схемою – вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська (у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – Берестейський проспект, далі за власною схемою);

– Берестейським просп. до вул. Гарматної за власною схемою – вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська (у зворотному напрямку – вул. Січеславська – вул. Івана Огієнка – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – Берестейський проспект, далі за власною схемою); № 518 – Берестейським просп. до вул. Гарматної за власною схемою – вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил, далі за власною схемою, у зворотному напрямку – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – Берестейський просп., далі за власною схемою;

– Берестейським просп. до вул. Гарматної за власною схемою – вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська – просп. Повітряних Сил, далі за власною схемою, у зворотному напрямку – просп. Повітряних Сил – вул. Карела Чапика – вул. Уманська – Чоколівський бульвар – вул. Вадима Гетьмана – Берестейський просп., далі за власною схемою; № 442 – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська, далі за власною схемою;

№ 442-Д – Берестейським просп. до вул. Гарматної за власною схемою – вул. Гарматна – вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана – Індустріальний шляхопровід – вул. Борщагівська, далі за власною схемою.

Також на період проведення марафону на окремих ділянках маршруту діятимуть тимчасові обмеження паркування транспортних засобів.

У Департаменті просять киян і гостей столиці врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, команда столичної кільцевої електрички Kyiv City Express оновила інформацію щодо руху поїздів під час ремонтних робіт на станції Святошин. Залізничники частину ранкових та вечірніх рейсів запустили зміненим маршрутом.