Нічна стрілянина у Подільському районі: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

Ірина Міллер
Автівка, пошкоджена під час стрілянини у Подільському районі столиці
фото: Національна поліція України

Пізно ввечері під час раптового конфлікту один із чоловіків здійснив декілька пострілів у бік іншого

Правоохоронці Києва повідомили про підозру двом чоловікам, які влаштували збройний конфлікт у Подільському районі столиці. Подія сталася на минулих вихідних у дворі житлового комплексу на вулиці Сергія Данченка. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що пізно ввечері під час раптового конфлікту один із чоловіків здійснив декілька пострілів у бік іншого, внаслідок чого 30-річний місцевий мешканець отримав поранення ноги та живота. У відповідь потерпілий пошкодив стрілку автомобіль, завдавши по ньому ударів ногою.

Повідомляється, що за вказаною адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, наряди поліції та лікарі. Обох учасників інциденту було затримано в процесуальному порядку.

Стріляні гільзи, вилучені на місці події
фото: Національна поліція України

Правоохоронці з місця події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на проведення експертних досліджень.

Дії 43-річного киянина, який вчинив стрілянину, кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, іншого учасника – за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Обом чоловікам правоохоронці повідомили про підозри.

Раніше також повідомлялося, що у Святошинському районі Києва між водіями стався конфлікт, під час якого чоловік відкрив стрілянину в бік іншого автомобіля.  За попередньою інформацією, між водіями Mercedes та Skoda виник конфлікт. Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку іншої автівки та поїхав.

 

 

 

Теги: Київ стрілянина кримінал

