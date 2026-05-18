Головна Київ Новини
search button user button menu button

Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іван Уривський (на фото) нещодавно отримав звання народного артиста України
фото: Юлія Вебер
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Творці вистави поєднали класичний текст Гомера у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» спільно з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка оголосили про роботу над виставою «Одіссея. Меотида». Режисером постановки виступить Іван Уривський. Це сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях легендарного українського підрозділу постає як новітня вітчизняна «Одіссея». Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу театру.

Над виставою спільно працюють команда театру та військовослужбовці корпусу. Постановка увійде до постійного репертуару Театру Франка. Автором п'єси став військовослужбовець і драматург Олексій Доричевський, а візуальний відеоряд створює Оксана Бондаренко.

Міф, ШІ та реальні свідчення оборонців Маріуполя

Творці вистави поєднали класичний текст Гомера у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Для «Азову» це місто є символічною Ітакою – місцем заснування підрозділу та точкою майбутнього обов'язкового повернення. Через систему метафор у постановці розкривається тема повернення не лише фізичного, а й внутрішнього.

За задумом режисера, дія розгортатиметься у двох вимірах: побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея, які зустрічаються у просторі віри. Перешкоди та істоти на шляху героя створюватимуться за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Це підкреслює, що боротьба людини за дім, віру і себе залишається актуальною в будь-який час.

11 фото
На весь екран
У виставі задіяна потужна акторська команда театру
фото: Юлія Вебер

«Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалось із воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри і події, і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей». – зазначив Олексій «Фіш» Доричевський, драматург, військовослужбовець 1-го корпусу НГУ «Азов».

В основі сюжету – протистояння Любові та Смерті (яка проявляється через забуття, зраду й зневіру), а герой вистави стає носієм жертовної любові до своєї землі та людей. Постановка осмислює шлях додому, до себе, до власної ідентичності, до повернення людей, територій, голосу, історії та мистецтва. Водночас вистава переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст.

«У вирі жертовної й героїчної боротьби народ України, а передусім його лицарі, захисники і захисниці, творять сучасний реальний міф відваги, добра, любові та здатності покласти життя за свій народ, побратима і святу землю! Тисячі віддали життя, сотні перебувають у полоні. І саме зараз настав час засобами мистецтва, передусім театру, який здатен через образи, історичні паралелі та впізнавані світові міфи доносити важливі меседжі, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості й вибореного права на вільну, незалежну, демократичну європейську державу!» – Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Театру Франка.

Генеральний директор-художній керівник Театру Франка Євген Нищук під час зустрічі з творцями вистави
Генеральний директор-художній керівник Театру Франка Євген Нищук під час зустрічі з творцями вистави
фото: Юлія Вебер

Зірковий склад акторів

У виставі задіяна потужна акторська команда театру:

  • Народні артисти України: Олена Хохлаткіна, Лариса Руснак, Сергій Калантай, Андрій Самінін.
  • Заслужені артисти України: Акмал Гурєзов, Віталій Ажнов, Дмитро Чернов, Михайло Кукуюк, Іван Шаран.
  • Артисти: Дарія Легейда, Даніїл Мірешкін, Марія Рудинська, Роман Ясіновський, Іван Довженко, Ян Корнєв, Іван Білаш.

Дата прем'єри на головній сцені країни буде оголошена згодом.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 13 травня представив виставу «Там, де заходить сонце». Постановка здійснена за мотивами однойменного роману української письменниці Олени Пшеничної. «Главком» був на допрем’єрному показі та публікував ексклюзивні фото та відео нової вистави, яка вже може претендувати на звання «найсентиментальшої».

Читайте також:

Теги: Маріуполь Київ історія Євген Нищук театр вистава Театр Франка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жуков прокоментував дії патрульних під час стрілянини
Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві
19 квiтня, 17:14
Чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі кінотеатру «Жовтень» рідину з різким запахом
Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»
23 квiтня, 08:24
Кімната світла і простора, але здається без базових меблів
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн
30 квiтня, 17:03
Після звільнення борсук поспішив повернутися у ліс
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
1 травня, 14:17
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
5 травня, 05:16
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 травня, 07:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня
8 травня, 14:10
Громадяни, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну виплату – у більшому розмірі
До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку
8 травня, 16:50
Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній
У Києві з’явиться новий пішохідний міст
Вчора, 16:58

Новини

У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн
Знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (відео)
Знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (відео)
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
За тиждень – дев'ять поранених дітей та одна загибла: поліція Київщини назвала основну причину ДТП
За тиждень – дев'ять поранених дітей та одна загибла: поліція Київщини назвала основну причину ДТП

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua