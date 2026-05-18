Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка

Творці вистави поєднали класичний текст Гомера у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» спільно з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка оголосили про роботу над виставою «Одіссея. Меотида». Режисером постановки виступить Іван Уривський. Це сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях легендарного українського підрозділу постає як новітня вітчизняна «Одіссея». Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу театру.

Над виставою спільно працюють команда театру та військовослужбовці корпусу. Постановка увійде до постійного репертуару Театру Франка. Автором п'єси став військовослужбовець і драматург Олексій Доричевський, а візуальний відеоряд створює Оксана Бондаренко.

Міф, ШІ та реальні свідчення оборонців Маріуполя

Творці вистави поєднали класичний текст Гомера у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Для «Азову» це місто є символічною Ітакою – місцем заснування підрозділу та точкою майбутнього обов'язкового повернення. Через систему метафор у постановці розкривається тема повернення не лише фізичного, а й внутрішнього.

За задумом режисера, дія розгортатиметься у двох вимірах: побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея, які зустрічаються у просторі віри. Перешкоди та істоти на шляху героя створюватимуться за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Це підкреслює, що боротьба людини за дім, віру і себе залишається актуальною в будь-який час.

11 фото На весь екран



















У виставі задіяна потужна акторська команда театру фото: Юлія Вебер

«Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалось із воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри і події, і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей». – зазначив Олексій «Фіш» Доричевський, драматург, військовослужбовець 1-го корпусу НГУ «Азов».

В основі сюжету – протистояння Любові та Смерті (яка проявляється через забуття, зраду й зневіру), а герой вистави стає носієм жертовної любові до своєї землі та людей. Постановка осмислює шлях додому, до себе, до власної ідентичності, до повернення людей, територій, голосу, історії та мистецтва. Водночас вистава переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст.

«У вирі жертовної й героїчної боротьби народ України, а передусім його лицарі, захисники і захисниці, творять сучасний реальний міф відваги, добра, любові та здатності покласти життя за свій народ, побратима і святу землю! Тисячі віддали життя, сотні перебувають у полоні. І саме зараз настав час засобами мистецтва, передусім театру, який здатен через образи, історичні паралелі та впізнавані світові міфи доносити важливі меседжі, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості й вибореного права на вільну, незалежну, демократичну європейську державу!» – Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Театру Франка.

Генеральний директор-художній керівник Театру Франка Євген Нищук під час зустрічі з творцями вистави фото: Юлія Вебер

Зірковий склад акторів

У виставі задіяна потужна акторська команда театру:

Народні артисти України: Олена Хохлаткіна, Лариса Руснак, Сергій Калантай, Андрій Самінін.

Заслужені артисти України: Акмал Гурєзов, Віталій Ажнов, Дмитро Чернов, Михайло Кукуюк, Іван Шаран.

Артисти: Дарія Легейда, Даніїл Мірешкін, Марія Рудинська, Роман Ясіновський, Іван Довженко, Ян Корнєв, Іван Білаш.

Дата прем'єри на головній сцені країни буде оголошена згодом.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 13 травня представив виставу «Там, де заходить сонце». Постановка здійснена за мотивами однойменного роману української письменниці Олени Пшеничної. «Главком» був на допрем’єрному показі та публікував ексклюзивні фото та відео нової вистави, яка вже може претендувати на звання «найсентиментальшої».