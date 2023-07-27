Стало відомо, у скільки Києву обійдеться ремонт мосту Метро

На мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону

17 липня 2023 року державна комісія з перевірки мостових споруд визнала міст Метро аварійним

Київ планує витратити 15 млн грн на ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. На платформі відкритих даних Opendatabot з’явився відповідний тендер.

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Зокрема, на мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону. Замовник робіт – КП «Київавтошляхміст».

17 липня 2023 року державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала міст Метро аварійним. Візуальний огляд виявив суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитових відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозію балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.

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У 2019 році міст Метро відкрили для автомобільного руху після капітального ремонту, вартість якого становила 234,7 млн ​​грн.

Нагадаємо, Мінкульт забракував метал «Запоріжсталі» для тризуба на щиті «Батьківщини-Матері». Як повідомило відомство, сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризубу на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам.

До слова, водія, який вночі 25 липня збив на смерть на блокпосту у Києві військового, взято під варту на два місяці без права внесення застави.