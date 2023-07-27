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Стало відомо, у скільки Києву обійдеться ремонт мосту Метро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, у скільки Києву обійдеться ремонт мосту Метро
На мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону
фото з відкритих джерел

17 липня 2023 року державна комісія з перевірки мостових споруд визнала міст Метро аварійним

Київ планує витратити 15 млн грн на ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. На платформі відкритих даних Opendatabot з’явився відповідний тендер.

Зокрема, на мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону. Замовник робіт – КП «Київавтошляхміст».

17 липня 2023 року державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала міст Метро аварійним. Візуальний огляд виявив суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитових відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозію балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.

У 2019 році міст Метро відкрили для автомобільного руху після капітального ремонту, вартість якого становила 234,7 млн ​​грн.

Нагадаємо, Мінкульт забракував метал «Запоріжсталі» для тризуба на щиті «Батьківщини-Матері». Як повідомило відомство, сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризубу на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам.

До слова, водія, який вночі 25 липня збив на смерть на блокпосту у Києві військового, взято під варту на два місяці без права внесення застави.

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Теги: Київ міст столиця ремонт влада

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