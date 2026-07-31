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У столиці лунають вибухи: ППО відбиває атаку реактивних дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці лунають вибухи: ППО відбиває атаку реактивних дронів
Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила «двох стін» до відбою тривоги
фото: Укрінформ

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивних БпЛА у напрямку столиці 

У столиці чутно звуки вибухів. У місті та області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком».

Повітряна тривога в Києві триває з 08:59 через загрозу застосування балістичного озброєння та ворожих безпілотників. О 09:27 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивних БпЛА у напрямку столиці з північно-західного напрямку.

Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила «двох стін» до відбою тривоги.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1619-й день повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: системи ППО обстріл Київ

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