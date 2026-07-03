Головна Київ Новини
search button user button menu button

На ВДНГ відновлено історичний фонтан: як змінилася локація

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На ВДНГ відновлено історичний фонтан: як змінилася локація
Оновлений фонтан на ВДНГ. Після ремонту вдалося зберегти первинний історичний вигляд споруди
фото: ВДНГ

За задумом адміністрації, оновлена локація стане продовженням концепції сусіднього Терапевтичного саду

На території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) реконструювали занедбаний фонтан, розташований поруч із Терапевтичним садом. Про це повідомила пресслужба комплексу, інформує «Главком».

Оновлений фонтан на ВДНГ
Оновлений фонтан на ВДНГ
фото: ВДНГ

У межах відновлювальних робіт на об'єкті замінили насос, форсунки та внутрішній лайнер чаші. При цьому гранітний борт залишили оригінальним, аби зберегти первинний історичний вигляд споруди. Також систему доповнили теплим підсвічуванням для вечірнього часу.

Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону
Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону
фото: ВДНГ

Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону та встановили нові лавки зі спинками.

Зона відпочинку біля фонтану
Зона відпочинку біля фонтану
фото: ВДНГ
На ВДНГ відновлено історичний фонтан: як змінилася локація фото 1
фото: ВДНГ
Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону та встановили нові лавки зі спинками
Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону та встановили нові лавки зі спинками
фото: ВДНГ
Інформаційний стенд біля фонтану
Інформаційний стенд біля фонтану
фото: ВДНГ

Раніше на цьому місці функціонували простір для відпочинку та танцювальний майданчик, які згодом занепали. За задумом адміністрації, оновлена локація стане продовженням концепції сусіднього Терапевтичного саду, орієнтованого на психологічне відновлення відвідувачів.

Нагадаємо, у партерній частині столичного парку «Перемога» з’явилися унікальні квітучі дерева. Три велетенські конструкції, оздоблені яскравими сурфініями, створили київські зеленбудівці як сучасний елемент вертикального озеленення. Нові квіткові арт-об’єкти стали окрасою однієї з найулюбленіших локацій відпочинку киян, привертаючи увагу відвідувачів яскравими літніми барвами.

Нагадаємо, на бульварі Амвросія Бучми, що у Дніпровському районі столиці, квітує тюльпанове дерево. Тюльпанове дерево, або ж ліріодендрон, є найближчим родичем магнолії. Озеленювачі кажуть, що вид має надзвичайно давню історію: предки ліріодендрона були поширені на території Євразії ще в крейдяному періоді – близько 100 мільйонів років тому.

До слова, у Києві цього року збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян, оскільки частина мешканців активно підтримує природні підходи до утримання дикорослих зон, а інші віддають перевагу традиційним доглянутим газонам. Саме тому в місті вже кілька років поспіль застосовують диференційований підхід до утримання територій відповідно до їхнього безпосереднього функціонального призначення.

Теги: Київ благоустрій вода фонтан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по Києву
Росія атакує Київ реактивними безпілотниками для виснаження ППО – The Telegraph
Вчора, 23:58
У Києві повітряна тривога тривала понад 11 годин
У Києві повітряна тривога тривала понад 11 годин
Вчора, 07:09
У КМДА відкрилась виставка про життєвий шлях Героя України Андрія Парубія
У Києві відкрилася виставка, присвячена пам'яті Героя України Андрія Парубія
29 червня, 13:26
Наслідки ворожих прильотів по Києво-Печерській лаврі
ЮНЕСКО засудила напади на культурні цінності України та готова допомогти у відновленні
15 червня, 14:28
Наслідки ворожого удару по Києву
У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення – директор заповідника
15 червня, 07:53
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Київ: через наслідки російської атаки перекрито рух на кількох вулицях
15 червня, 06:56
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави
Відпочинок компанії на Оболоні закінчився ножовим пораненням: затримано 19-річного хлопця
11 червня, 11:37
Внаслідок події ніхто не постраждав
У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва
11 червня, 08:31
Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)
4 червня, 13:08

Новини

Толока у Києво-Печерській лаврі: як стати волонтером та які умови участі
Толока у Києво-Печерській лаврі: як стати волонтером та які умови участі
На Київ насувається гроза: синоптики оголосили «жовтий» рівень небезпеки
На Київ насувається гроза: синоптики оголосили «жовтий» рівень небезпеки
У Білій Церкві позашляховик збив чоловіка на пішохідному переході
У Білій Церкві позашляховик збив чоловіка на пішохідному переході
Раптова негода на Київщині: у Вишгороді потужна злива з градом затопила вулиці (відео)
Раптова негода на Київщині: у Вишгороді потужна злива з градом затопила вулиці (відео)
На ВДНГ відновлено історичний фонтан: як змінилася локація
На ВДНГ відновлено історичний фонтан: як змінилася локація
Атака на Київ 2 липня: Кличко розповів про стан поранених
Атака на Київ 2 липня: Кличко розповів про стан поранених

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua