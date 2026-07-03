На ВДНГ відновлено історичний фонтан: як змінилася локація

За задумом адміністрації, оновлена локація стане продовженням концепції сусіднього Терапевтичного саду

На території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) реконструювали занедбаний фонтан, розташований поруч із Терапевтичним садом. Про це повідомила пресслужба комплексу, інформує «Главком».

Оновлений фонтан на ВДНГ фото: ВДНГ

У межах відновлювальних робіт на об'єкті замінили насос, форсунки та внутрішній лайнер чаші. При цьому гранітний борт залишили оригінальним, аби зберегти первинний історичний вигляд споруди. Також систему доповнили теплим підсвічуванням для вечірнього часу.

Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону фото: ВДНГ

Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону та встановили нові лавки зі спинками.

Зона відпочинку біля фонтану фото: ВДНГ

фото: ВДНГ

Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону та встановили нові лавки зі спинками фото: ВДНГ

Інформаційний стенд біля фонтану фото: ВДНГ

Раніше на цьому місці функціонували простір для відпочинку та танцювальний майданчик, які згодом занепали. За задумом адміністрації, оновлена локація стане продовженням концепції сусіднього Терапевтичного саду, орієнтованого на психологічне відновлення відвідувачів.

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