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Україна та дев'ять країн Європи створили Антибалістичну коаліцію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна та дев'ять країн Європи створили Антибалістичну коаліцію
Україна та Європа створять спільний антибалістичний щит Freyja
фото: tgp_news

Нова оборонна ініціатива має об'єднати промислові, наукові та технологічні можливості країн для створення спільного антибалістичного щита Freyja

Україна та дев'ять європейських держав оголосили про створення Інтегрованої коаліції з питань протиракетної оборони, також відомої як Антибалістична коаліція. Ініціатива передбачає спільну розробку оборонних спроможностей для захисту Європи від балістичних загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву, оприлюднену Єлисейським палацом.

До коаліції увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Відповідну декларацію підписали лідери всіх десяти держав.

У документі зазначається, що рішення про створення коаліції ухвалили через зростання загрози застосування балістичних ракет та необхідність посилення безпеки європейського континенту.

«Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії, усвідомлюючи зростаючу загрозу балістичних ракет і зростаючу важливість оборонних можливостей для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про створення суто оборонної коаліції проти балістичних ракет», – йдеться у декларації.

Країни домовилися об'єднати можливості оборонної промисловості, науково-дослідний потенціал та оперативний досвід для створення спільного ракетного потенціалу Європи. Учасники коаліції також підтримали її флагманський проєкт, який передбачає швидкий розвиток протиракетних спроможностей.

«Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманського проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу», – зазначено у документі.

Окремо в декларації наголошується, що захист Європи потребує створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнюватиме вже наявні системи захисту.

Країни-учасниці також привітали унікальний досвід України, отриманий під час відбиття російської агресії, та підкреслили, що коаліція має виключно оборонний характер і не спрямована проти жодного народу.

За інформацією УНН, одним із ключових напрямів роботи коаліції стане створення пан'європейського антибалістичного щита Freyja, який має об'єднати технологічні та промислові можливості держав-учасниць.

Нагадаємо, раніше українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію системи протиповітряної оборони Freyja та антибалістичну ракету FP-7.x, яка розробляється як один із ключових елементів майбутнього пан'європейського антибалістичного щита.

Теги: Володимир Зеленський балістичні ракети системи ППО

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