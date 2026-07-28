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Скільки пасажирів електричок купують квитки: цифри, що вражають

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки пасажирів електричок купують квитки: цифри, що вражають
Без точного обліку «Укрзалізниця» не бачить, хто саме користується електричками, які маршрути затребувані та яке співвідношення пільговиків і платоспроможних пасажирів
фото: Микола Підвезяний/glavcom.uа

Інструменти для наведення ладу з обліком пасажиропотоку існують давно, але не працюють

Точного пасажиропотоку українських приміських електричок наразі не знає ніхто, включно з самою «Укрзалізницею». Через це навіть офіційні цифри збитків цього сегмента є значною мірою лише розрахунковими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал Delo.ua.

Як зазначає засновник і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, у приміському сполученні лише три-чотири пасажири з 10 мають платний або пільговий квиток.

«У приміському сполученні умовно квитковими є трохи більше ніж третина пасажиропотоку – це люди, які купують квиток за гроші або мають пільговий. Усіх інших «Укрзалізниця» розраховує: вони або «зайці», або їх некоректно рахують. Дві третини їдуть взагалі необлікованими», – пояснює Вовк.

Зазначається, що саме на цих розрахунках побудований механізм компенсацій: залізниця виставляє місцевим органам влади вимоги за перевезених пільговиків, однак громади, посилаючись на відсутність підтвердженого обліку, повертають лише незначну частку коштів.

За словами експерта, інструменти для наведення ладу існують давно, але не працюють. Контролерів бракує, а на багатьох станціях, зокрема київських, встановлені турнікети просто не функціонують через брак ресурсів або відсутність чіткої системи їхньої активації.

Водночас експертка з транспорту Наталія Волик застерігає, що теза про «дві третини необлікованих» є лише гіпотезою, адже ґрунтовних соціологічних досліджень не проводилося. Проте вона наголошує, що валідація кожної поїздки необхідна не лише для збору коштів, а й для розуміння реального попиту.

Без точного обліку «Укрзалізниця» не бачить, хто саме користується електричками, які маршрути затребувані та яке співвідношення пільговиків і платоспроможних пасажирів. Саме через це оператор не може ефективно планувати ні розклад руху, ні довжину поїздів, ні майбутні інвестиції.

Нагадаємо, з 22 липня в столиці змінилася вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.

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Теги: Київ Укрзалізниця

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