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Очищення Кирилівського озера після атаки РФ: що зроблено за чотири тижні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Очищення Кирилівського озера після атаки РФ: що зроблено за чотири тижні
Викошування очерету за допомогою машини-амфібії Mobitrac
фото: КМДА

Роботи на водоймі тривають

У Києві триває ліквідація наслідків забруднення озера Кирилівського та Сирецького струмка, спричиненого російським обстрілом 2 липня. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

Очищення Кирилівського озера після атаки РФ: що зроблено за чотири тижні фото 1
фото: КМДА

За чотири тижні робіт фахівці КП «Плесо» очистили близько 640 кв. м прибережної рослинності, яка увібрала залишки нафтопродуктів, та зібрали 77 куб. м органічних відходів. Очерет викошують за допомогою машини-амфібії Mobitrac, після чого забруднені рослини пакують у спеціальні біг-беги для утилізації.

Викошений очерет пакують для утилізації
Викошений очерет пакують для утилізації
фото: КМДА

Крім того, у місці витоку поновили сорбуючий бон для локалізації залишків нафтопродуктів.

Наразі фахівці спільно з науковцями відбирають проби води, ґрунту та донних відкладів з глибини до 3,5 метрів. Зразки передали до Інституту гідробіології НАН України для оцінки впливу на екосистему, а також до лабораторії — для визначення класу небезпеки відходів та способу їх утилізації.

Паралельно Держекоінспекція Столичного округу розраховує збитки, завдані довкіллю. Роботи на водоймі тривають. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.  

22 липня  екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське. Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами. У місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см – там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги. Також екологи виявили додаткові дрібні осередки плями вздовж берега, які охоплюють ще понад 5100 кв. м. З усіх цих ділянок вже відібрали проби ґрунту. 

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Теги: Київ обстріл водойма нафтопродукти

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