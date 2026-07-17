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Під час удару по Одесі загинула волонтерка українського Червоного Хреста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Під час удару по Одесі загинула волонтерка українського Червоного Хреста
Під час повітряного удару Олена Архіпова поспішала до укриття разом зі своїми дітьми
фото: Червоний хрест

Олена Архіпова була матір'ю трьох дітей та приєдналася до команди організації у 2023 році

Український Червоний Хрест повідомив про загибель волонтерки та інструкторки з першої допомоги Олени Архіпової внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на 17 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Червоний хрест України.

За інформацією організації, під час повітряного удару Олена Архіпова поспішала до укриття разом зі своїми дітьми. Жінка загинула, а діти вижили. Їм надають усю необхідну допомогу.

«Під час нічної атаки на Одесу загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова. У момент удару Олена поспішала до укриття зі своїми дітьми. Діти вижили, їм надається вся необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

У Червоному Хресті розповіли, що Архіпова була матір'ю трьох дітей та приєдналася до команди організації у 2023 році як інструкторка з першої допомоги. Вона проводила навчання для працівників ДСНС, Національної поліції, дорослих і дітей, а також активно долучалася до гуманітарних ініціатив в Одеській області.

У день загибелі Олена мала розпочати навчання, щоб стати інструкторкою з першої допомоги для людей з фізичною інвалідністю.

«Вона навчала інших рятувати життя і щодня власним прикладом доводила, що людяність, небайдужість і турбота здатні змінювати світ», – зазначили в Українському Червоному Хресті.

В організації висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблої.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня російські війська масовано атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще кілька дістали поранень. У місті були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
 
 
 
 

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Теги: червоний хрест Одеса смерть обстріл

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