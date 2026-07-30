Промарковані екостежки у Голосіївському лісі: чому треба користуватися ними під час прогулянок

Кольорові позначки на деревах допомагають краще орієнтуватися у парку

Мало хто з відвідувачів знає, що кольорові смуги на корі дерев вказують на прокладений та перевірений екологічний маршрут

У Національному природному парку «Голосіївський» оновили кольорові позначки на деревах уздовж популярної екологічної стежки «Голосіївські схили» біля Дідорівських ставків. Фахівці нагадують: такі маркування – це офіційні дороговкази, які допомагають киянам безпечно гуляти лісом та не блукати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу парку.

Кольорові смуги на корі дерев вказують на прокладений та перевірений екологічний маршрут фото: Національний природний парк Голосіївський

Мало хто з відвідувачів знає, що кольорові смуги на корі дерев вказують на прокладений та перевірений екологічний маршрут. Рух саме такими стежками з дороговказами має одразу кілька переваг:

Безпека та орієнтування : за позначками легко триматися маршруту й повертатися до виходу з лісу чи до ставків, навіть якщо ви тут уперше.

: за позначками легко триматися маршруту й повертатися до виходу з лісу чи до ставків, навіть якщо ви тут уперше. Захист природи: прогулянка чіткою стежкою запобігає витоптуванню рідкісних рослин, руйнуванню лісового ґрунту та не турбує диких мешканців парку.

Рух стежками з дороговказами має кілька переваг фото: Національний природний парк Голосіївський

Водночас адміністрація парку зауважує, що іноді позначки навмисно замальовують або псують. Через це гуляльники сходять із маршруту й хаотично протоптують нові доріжки.

Екологічна стежка «Голосіївські схили» проходить біля Дідорівських ставків фото: Національний природний парк Голосіївський

Киян закликають дбайливо ставитися до маркування та користуватися екостежками під час відпочинку на природі.

Нагадаємо, вода з колодязя в історичній місцевості Китаїв та з джерела «Святе цілюще джерело» у парку «Голосіївський» не відповідає санітарним вимогам до питної води. Адміністрація парку вже встановила біля об'єктів попереджувальні інформаційні таблички та розмістила висновки фахівців. Відвідувачів закликають не використовувати воду з цих джерел для пиття, приготування їжі та напоїв до отримання позитивних результатів повторних аналізів. Про нормування показників обіцяють повідомити додатково.