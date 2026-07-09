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Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі
ДСНС також оприлюднила фотографії наслідків російської атаки, на яких видно пошкоджену автозаправну станцію, зруйнований навіс та наслідки пожежі
фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили подальшого поширення вогню

Російські війська атакували безпілотником одну з автозаправних станцій у Запоріжжі.  Внаслідок удару, за попередніми даними, постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За інформацією рятувальників, травм зазнали троє жінок і двоє чоловіків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Удар спричинив пожежу на території АЗС.

«На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього, частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили подальшого поширення вогню. «На місці працювали усі екстрені служби міста», – зазначили у відомстві.

ДСНС також оприлюднила фотографії наслідків російської атаки, на яких видно пошкоджену автозаправну станцію, зруйнований навіс та наслідки пожежі.

Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі фото 1
фото: ДСНС
Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі фото 2
фото: ДСНС
Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі фото 3
фото: ДСНС
Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі фото 4
фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що російський безпілотник влучив по АЗС в обласному центрі. Спочатку повідомлялося про одного пораненого, однак згодом кількість постраждалих зросла до п'яти.

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Теги: Запоріжжя обстріл АЗС рятувальники

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