Дівчинка мала святкувати 10-річчя: деталі трагедії в АТБ у Чернігові

Вікторія Сребнюк загинула під час російської атаки по супермаркету АТБ, її мати перебуває в лікарні

9-річна Вікторія разом із мамою та бабусею приїхала до Чернігова, щоб придбати продукти до свого дня народження. Про це повідомив друг родини Вадим Медвідь у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

Дівчинці 6 серпня мало виповнитися 10 років. Родина Вікторії проживає у селі Мохнатин Новобілоуської громади. Її батько Андрій Сребнюк є ветераном російсько-української війни, однак наразі проживає окремо від сім'ї.

За словами Вадима Медвідя, про трагедію батько дівчинки дізнався від її матері. Коли вони разом приїхали до Чернігова, Вікторія вже перебувала у морзі, а її мати із 20% опіків була госпіталізована до реанімації обласної лікарні. Бабуся дитини не постраждала.

Наразі друг родини разом із батьком Вікторії займається організацією поховання. Прощання із дівчинкою має відбутися 28 липня у Мохнатині.

Нагадаємо, 26 липня російський безпілотник упав на супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ у Чернігові. Унаслідок атаки загинули двоє людей, серед них 9-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, зокрема четверо дітей — хлопці віком 10, 11 і 17 років та дівчинка, яка народилася у 2024 році.

Ппісля удару РФ по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня Головне управління розвідки України повідомило про встановлення підрозділу російської армії, який може бути причетним до атаки. За даними розвідки, запуск реактивного безпілотника «Герань-4» здійснила бойова група №3 окремої бригади безпілотної авіації «ГРОМ «Каскад».