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На Київщині підлітки танцювали під музику РФ на Алеї Слави: батькам загрожує штраф

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині підлітки танцювали під музику РФ на Алеї Слави: батькам загрожує штраф
Дівчата, які танцювали на тлі фото загиблих на Алеї Слави у Київській області
фото: Національна поліція України

Правоохоронці склали на батьків неповнолітніх адміністративні матеріали за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей

У Фастівському районі Київської області двоє неповнолітніх дівчат танцювали під російську музику на тлі портретів загиблих військових, розміщених на Алеї Слави, та знімали це на відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці виявили відео під час моніторингу в одному із Telegram-каналів. Ювенальні поліцейські встановили учасниць інциденту – двох 15-річних місцевих жительок.

Правоохоронці склали на батьків неповнолітніх адміністративні матеріали за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей – ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 1700 до 5100 грн. Матеріали скерують до суду.

«Поліція Київщини закликає батьків приділяти належну увагу вихованню правосвідомості дітей та роз'яснювати їм правила поведінки в громадських місцях, зокрема поблизу пам'ятних місць і меморіалів», – наголошують у відомстві.

Раніше схожий випадок стався у Прилуках, де поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків 13-річних дівчат за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тоді дівчата також танцювали на Алеї пам’яті під російську пісню. Після профілактичної бесіди діти визнали свої дії недоречними.

Також поліцейські в Чернігові розпочали перевірку після того, як у соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата танцюють під російську пісню на Алеї Героїв. Відео зняте на тлі стендів із портретами загиблих українських захисників.  

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Теги: закон штраф поліція правила відео

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