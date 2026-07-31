Вдарив ножем сусіда в готелі: у Києві затримано жителя Дніпра

Інцидент стався напередодні від’їзду потерпілого додому

У Голосіївському районі Києва 36-річний мешканець Дніпра вдарив ножем у живіт 51-річного чоловіка з Вінниччини просто в номері готелю. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням, його життю наразі нічого не загрожує. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався напередодні від’їзду потерпілого додому. Його неповнолітня донька випадково переплутала двері й зайшла до сусіднього номера. Тамтешній мешканець почав лаяти дівчину. Вона злякалася та розповіла про все батькові.

Коли батько прийшов до сусіда розібратися в ситуації, між чоловіками спалахнула сварка. У ході конфлікту нападник дістав ніж і завдав сусіду проникаючого удару в живіт.

Потерпілого терміново госпіталізували, наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали 36-річного зловмисника та вилучили знаряддя злочину. Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру після конфлікту, під час якого він ножем поранив трьох чоловіків. Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Микільсько-Слобідській. За даними слідства, молодик перебував на вулиці разом зі своєю дівчиною, коли між ним і 29-річним перехожим виникла словесна суперечка. Щоб уникнути конфлікту, чоловік пішов, але згодом повернувся разом зі своїм 36-річним знайомим, аби зробити хлопцю зауваження через зухвалу поведінку та нецензурну лайку.

Також у Подільському районі Києва 17-річний юнак поранив ножем патрульного поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство. Виклик на спецлінію 112 надійшов уночі. Заявник повідомив, що неповнолітній кидається на рідних із ножем та погрожує їм фізичною розправою. Коли інспектори прибули на місце, хлопець зачинився в кімнаті. Під час спроби налагодити з ним контакт і переконати вийти, юнак раптово вибіг і завдав одному з поліцейських ножових поранень.