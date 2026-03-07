Головна Київ Новини
Київ після нічної атаки: майже 2700 будинків залишаються без опалення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Київ вночі атакували російські безпілотники та ракети

Внаслідок масованого російського удару в ніч на 7 березня Київ зазнав серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Станом на ранок 7 березня без теплопостачання залишаються тисячі столичних багатоповерхівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Через влучання та подальші пошкодження інфраструктури без тепла опинилися мешканці чотирьох районів.

«Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах», – зазначив Кличко.

Загальна кількість будинків у столиці, які зараз залишаються без опалення, сягає майже 2700.

«Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», – наголосив Кличко.

Також за повідомленням міського голови, відомо про трьох постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня у Києві та області прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці ракетами різних типів та ударними безпілотниками

