Будинок Хвойки офіційно визнано незадовільним: який вигляд має пам'ятка на Подолі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Будинок Хвойки офіційно визнано незадовільним: який вигляд має пам'ятка на Подолі
Будинок на столичному Подолі, в якому 16 років жив археолог Вікентій Хвойка
фото: Роман Маленков

Стан будинку Вікентія Хвойки офіційно визнано незадовільним

У центрі Києва, на вулиці Ігорівській, 9/1, поступово помирає унікальна пам’ятка архітектури – будинок, де 16 років жив і працював видатний археолог, першовідкривач Трипільської культури Вікентій Хвойка. Попри статус об'єкта культурної спадщини, будівля руйнується через занедбаність та заплутану ситуацію з правом власності. Про це повідомив директор Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков, інформує «Главком».

Будинок Хвойки потребує ремонту

За словами Маленкова, стан будівлі перевірили фахівці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Висновок невтішний: стан об'єкта офіційно визнано незадовільним. Керівник проєкту «Україна Інкогніта» оприлюднив фото, на яких видно масштаб катастрофи.

На світлинах помітно, що споруда стоїть порожньою й поступово руйнується. Через відсутність ремонту та багаторічне занедбання на стінах з'явилися глибокі тріщини, у деяких приміщеннях впала стеля, а елементи унікальної ліпнини продовжують сипатися.

Ліпнина вздовж сходових маршів відвалилася
Ліпнина вздовж сходових маршів відвалилася
фото: Роман Маленков/Facebook
Занедбані сходи будинку
Занедбані сходи будинку
фото: Роман Маленков/Facebook

«Це будинок, в якому 16 років жив Вікентій Хвойка. Він тут не лише мешкав, а й мав музей, в якому експонував частину своїх знахідок. Можна вважати, що це був перший у світі музей Трипільської культури. І у якому ж він зараз стані? Офіційний висновок фахівців департаменту – незадовільний. Це ви і самі можете побачити на фото», – зазначає Роман Маленков.

Будинок Хвойки потребує ремонту
Будинок Хвойки потребує ремонту
фото: Роман Маленков/Facebook
Стеля у деяких кімнатах будинку повністю обвалилася
Стеля у деяких кімнатах будинку повністю обвалилася
фото: Роман Маленков/Facebook
Деякі кімнати перетворилися на склад незрозумілих речей
Деякі кімнати перетворилися на склад незрозумілих речей
фото: Роман Маленков/Facebook

Пастка АРМА та «токсичний» власник

Як пояснив Маленков, будинок Вікентія Хвойки належить підсанкційному олігарху Вадиму Новинському, який не інвестує в його утримання. Споруду передали в управління АРМА, проте вже кілька років вона стоїть пусткою. Наразі зробити бодай щось для порятунку пам'ятки юридично складно через статус власності «токсичного» господаря.

Громадськість ще у липні 2025 року пропонувала створити в садибі музей археології, проте станом на лютий 2026 року ситуація не зрушила з мертвої точки. Поки тривають бюрократичні суперечки, Київ ризикує втратити ще одну перлину Подолу.

14 фото
На весь екран
Стан будинку Вікентія Хвойки офіційно визнано незадовільним
фото: Роман Маленков/Facebook

«Зараз будинок не можна ні продати, ні передати на баланс громаді чи державі. КНМЦ ініціюватиме звернення до АРМА за консультаціями щодо управителя – це нині єдиний варіант порятунку будівлі. Тут має бути музей, а не пустка і руїна», – додає Маленков.

За даними Міністерства культури станом на  лютий 2026 року, в Києві та області через війну пошкоджено 172 пам'ятки культурної спадщини. Будинок Хвойки не постраждав від ударів, але він буквально розсипається від часу та людської байдужості. Попри ініціативу активістів, запущено ще у 2025 році, у 2026-му ситуація лишається критичною.

На столичному Подолі розпочався демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. При цьому фасад будівлі, попри чутки про «реставрацію», був завішений брезентом із намальованим фасадом. 

Господарський суд міста Києва визнав недійсними попередні угоди і реєстрації та повернув у комунальну власність столиці нежитлову будівлю на вул. Спаській, 12, відомого як особняк Апштейна

До слова, Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ було оприлюднено 30 липня 2025 року.

