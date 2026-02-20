Головна Київ Новини
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: Національна поліція Укрвїни

Нападник вдарив ножем чоловіку у шию, а потім порізав обличчя жінці, до якої він просився в дім

У Києві поліція затримала 26-річного військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Чоловік у стані сп'яніння за один вечір ледь не вбив перехожого та понівечив обличчя жінці. Про це інформує «Главком» із посиланням на преслужбу столичної поліції

У поліції розповіли, що до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох місцевих мешканців з ножовими пораненнями. Поліцейські з’ясували, що на одній із вулиць до 28-річного киянина підійшов невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння та, нецензурно висловлюючись в його адресу, спровокував конфлікт. Під час подальшої сварки незнайомець вдарив ножем чоловіка в шию та втік. Потерпілого у критичному стані госпіталізували.

Вулиця, де, за даними полії, було скоєно напад
Вулиця, де, за даними полії, було скоєно напад
фото: Національна поліція України/Facebook

«Того ж вечора, на сусідній вулиці зловмисник підійшов до 56-річної киянки та запропонував провести її додому. Біля під’їзду він нав’язливо наполягав залишитись у неї з ночівлею, а отримавши відмову — дістав ніж та спричинив жінці поранення обличчя», – додали у поліції.

Поліція показала ніж, яким, імовірно, було нанесено травми постраждалим
Поліція показала ніж, яким, імовірно, було нанесено травми постраждалим
фото: Національна поліція України/Facebook

За словами правоохоронців, підозрюваного затримали, ним виявився 26-річний місцевий мешканець – військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне вбивство, а також за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Найтяжче покарання передбачає собою до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, у Києві затримали 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад на киянку в Дарницькому районі. До Дарницького управління поліції звернулася 49-річна місцева мешканка із заявою про розбійний напад. Жінка розповіла, що пізно ввечері, коли вона поверталася додому з роботи, на одній із вулиць району до неї підійшов невідомий чоловік та приставив до її шиї ніж. Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон. 

