У столиці щодня зростає захворюваність на Covid-19: за добу понад 400 випадків

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу померли понад 5,3 тис. людей

У Київській області за добу виявлено 257 нових хворих

За минулу добу, 16 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 426 осіб. Це на 64 випадки більше, ніж за попередній день. Загалом від початку епідемії захворіли понад 229 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 219 тис. осіб (за добу 16 вересня – 129)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 131 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 257 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 67)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 1).

Загалом, за минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Як раніше повідомлялося, Київська влада повідомила, що допоможе убезпечити столицю від локдауну.

Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Нагадаємо, кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.