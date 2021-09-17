  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці щодня зростає захворюваність на Covid-19: за добу понад 400 випадків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу померли понад 5,3 тис. людей - У столиці щодня зростає захворюваність на Covid-19: за добу понад 400 випадків

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу померли понад 5,3 тис. людей

    Фото з відкритих джерел

    У Київській області за добу виявлено 257 нових хворих

    За минулу добу, 16 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 426 осіб. Це на 64 випадки більше, ніж за попередній день. Загалом від початку епідемії захворіли понад 229 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 219 тис. осіб (за добу 16 вересня – 129)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 131 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 257 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 67)
    • померли 2,9 тис. осіб (за добу – 1).

    Загалом, за минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

    Як раніше повідомлялося, Київська влада повідомила, що допоможе убезпечити столицю від локдауну.

    Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Нагадаємо, кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

    Читайте також:

    Теги: Київ Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці щодня зростає захворюваність на Covid-19: за добу понад 400 випадків