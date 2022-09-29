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У Києві «замінована» школа

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві «замінована» школа
На місце вирушили вибухотехніки
фото з відкритих джерел

Дітей вивели із закладу 

Удень 29 вересня до правоохоронців Києва надійшла інформація про замінування школи на Осокорках. У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що дітей виводять на вулицю, тим часом вибухотехніки, поліція та рятувальники прямують на місце імовірного замінування.  

Нагадаємо, у серпні Україною прокотилася хвиля масових мінувань. Зокрема, тоді в Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. У Рівному було «заміновано» вокзали та вулицю.

Теги: Київ школа замінування

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