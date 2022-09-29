У Києві «замінована» школа

Дітей вивели із закладу

Удень 29 вересня до правоохоронців Києва надійшла інформація про замінування школи на Осокорках. У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що дітей виводять на вулицю, тим часом вибухотехніки, поліція та рятувальники прямують на місце імовірного замінування.

Нагадаємо, у серпні Україною прокотилася хвиля масових мінувань. Зокрема, тоді в Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. У Рівному було «заміновано» вокзали та вулицю.