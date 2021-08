Київ потрапив до сотні найкращих для життя та подорожей міст світу

Київ уперше потрапив у першу сотню списку Best Cities

У 2021 році Київ покращив свої позиції у рейтингу найкращих та інвестиційно привабливих міст світу. Так, столиця України у рейтингу Best Cities Reports 2021 піднялася із 139 місця у 2020-му на 87 місце. Таким чином Київ уперше потрапив у першу сотню списку Best Cities. Про це повідомив Департамент економіки та інвестицій КМДА, посилаючись на американське рейтингове видання Best Cities Reports 2021.

Best Cities Reports 2021 – це вже шостий випуск із вичерпним рейтингом міст світу для життя, роботи, інвестицій та подорожей від компанії Resonance Consultancy.

Видання називає Київ одним із найвиразніших міст, барвистим та яскравим, як національний прапор, порівнює будівлі у столиці із писанками та змальовує пагорби річки Дніпро із золотоверхими соборами крайнеба. Зокрема, в розділі про пам’ятки та визначні місця згадують об’єкти, що внесені до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні: Софійський собор та Києво-Печерську лавру, а також Свято-Михайлівський Золотоверхий та Свято-Володимирський собори.

Музеї столиці України отримали 27 місце серед усіх музеїв світу.

Resonance Consultancy складає рейтинг міст світу з населенням понад мільйон осіб на основі статистичних показників та оцінок якості послуг місцевими жителями і туристами.

Розглядається 25 сфер, що згруповані в шість основних категорій:

навколишнє середовище з урахуванням кількості випадків захворювання на Covid-19;

ключові міські установи;

визначні пам’ятки та інфраструктура;

людський капітал;

рівень життя;

дозвілля;

висвітлення у ЗМІ, інтернеті тощо

До слова, у 2020 році в рейтингу міст світу з найбільшими заторами Київ посів сьоме місце.