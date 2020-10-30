Чи перейдуть всі школи Києва на дистанційне навчання: Кличко пояснив позицію міста

Столична влада робить все для безпеки навчального процесу

Переводити всі школи на дистанційне навчання Київ не збирається. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

«Підкреслю: переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається. Наше основне завдання – зробити все для безпеки навчального процесу», – наголосив мер столиці.

«До речі, фахівці ВООЗ зазначають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з розповсюдженням вірусу. І, наприклад, у Франції, де відсьогодні знову запровадили суворий карантин, школи та садки не закривають. На відміну від того, як це було навесні, під час першої хвилі пандемії», – зазначив Кличко.

Загалом, до навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин зачинені 8 шкіл. На дистанційному навчанні 436 класів у 133 школах столиці через захворювання педагогів і учнів.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це рекордна кількість від початку епідемії. Загалом у столиці підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.

У четвер, 29 жовтня, у школах Києва розпочалося навчання після осінніх канікул. Після канікул у дистанційному форматі будуть працювати вісім шкіл.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.



