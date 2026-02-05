Київ скували затори: сніг, ожеледиця та перекриття доріг паралізували рух

Від ранку фіксується ускладнення руху на основних автошляхах столиці, а також значні затори на в'їздах до міста

Попри роботу дорожників, негода суттєво сповільнила рух на головних магістралях міста

У четвер, 5 лютого, ситуація на дорогах Києва ускладнилася через поєднання ожеледиці, що утримується ще з минулої доби, та свіжого снігу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА та «Суспільне».

За даними місцевої влади, для боротьби з наслідками негоди місто задіяло значні ресурси. З ночі на вулицях працюють 258 одиниць спеціальної техніки «Київавтодору», які обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски та підйоми. Окрім механізованого прибирання, до очищення тротуарів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів залучено 408 працівників у складі 61 бригади з ручного прибирання.

Транспортний колапс на дорогах та затори

Попри роботу дорожників, негода суттєво вплинула на трафік. Від ранку кореспонденти «Суспільного» фіксують ускладнення руху на основних автошляхах столиці, а також значні затори на в'їздах до міста. Ситуацію погіршує те, що за прогнозами синоптиків протягом дня у Києві утримуватиметься хмарна погода з температурою 4-6° морозу, що сприятиме подальшому обледенінню доріг.

У Києві затори після нічного снігопаду. фото: Тетяна Шевченко/Суспільне новини

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними через підступну ожеледицю, яка місцями прихована під свіжим шаром снігу.

Перекриття Броварської траси

Окрім погодних факторів, причиною серйозних заторів на одному з ключових напрямків стала суперечлива ситуація з обмеженням руху. Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила у Facebook про «кілометрову корку» на Броварській трасі. За її словами, виїзд із Броварів та перехрестя з боку Зазим’я були перекриті майже на годину через проїзд президентського кортежу. Депутатка наголосила, що такі тривалі обмеження руху навіть в умовах війни є надмірними та провокують нові аварії через роздратування водіїв.

Допис Ірини Геращенко скриншот

Водночас у коментарях одна з очевидців заперечила інформацію про повне перекриття руху, зазначивши, що складнощі на дорозі спричинені передусім важкими погодними умовами та кількома дорожньо-транспортними пригодами.

Коментарі під дописом Ірини Геращенко скриншот

Попри різні версії причин затримки, станом на першу половину дня ситуація на в’їздах до Києва залишалася напруженою, а швидкість руху транспорту була мінімальною.

Актуальний стан дорожнього руху на в'їзді з Броварів

Станом на 12:00 5 лютого ситуація на Броварському напрямку залишається напруженою. За даними сервісу Google Maps, час у дорозі від Броварів до Києва наразі становить близько 40 хвилин. У звичайних умовах цей шлях займає 20–30 хвилин, проте через ожеледицю та наслідки ранкових обмежень водії змушені витрачати на поїздку майже вдвічі більше часу.

Час у дорозі від Броварів до Києва станом на 12:00 5 лютого 2026 року скриншот карти

Складні погодні умови продовжують впливати на швидкість трафіку, тому мешканцям приміської зони варто планувати свої маршрути із суттєвим запасом часу.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, у Києві та області пануватиме хмарна погода з невеликим снігом. Синоптики застерігають: на дорогах місцями утворилася ожеледиця, що значно підвищує ризик аварій та травмувань. За даними метеорологів, ранок у Києві зустрів містян справжньою зимовою прохолодою та високою вологістю.

У КМДА наголосили, що ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

До слова, за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми. Найчастіше лікарі фіксують переломи кінцівок, вивихи суглобів, ушкодження зв’язок та забої.