Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
фото: КМДА

258 одиниць спецтехніки «Київавтодору» з ночі працюють на вулицях міста

У четвер, 5 лютого, у Києві та області пануватиме хмарна погода з невеликим снігом. Синоптики застерігають: на дорогах місцями утворилася ожеледиця, що значно підвищує ризик аварій та травмувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Погодні умови у столичному регіоні:

  • Опади: невеликий сніг протягом дня.
  • Температура: по області очікується 3–8° морозу, у самому Києві стовпчики термометрів покажуть 4–6° морозу.
  • Вітер: південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с, що може посилювати відчуття холоду.

Погода у столиці станом на ранок 5 лютого

За даними метеорологів, ранок у Києві зустрів містян справжньою зимовою прохолодою та високою вологістю:

  • Температура повітря: –8°C (відчувається холодніше через вітер);
  • Відносна вологість: 93% (сприяє швидкому обмерзанню поверхонь);
  • Атмосферний тиск: 749 мм рт. ст. (залишається в межах норми).

Попередження про небезпеку для жителів Києва

У КМДА наголосили, що ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Комунальники ведуть боротьбу зі снігом
Комунальники ведуть боротьбу зі снігом
фото: КМДА

Крім того, влада закликає киян не користуватися власними авто під час негоди, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів у місті та суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що забезпечують прибирання й обробку вулично-дорожної мереж.

Якщо ж такої можливості немає, влада просить водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Нагадаємо, за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми. Найчастіше лікарі фіксують переломи кінцівок, вивихи суглобів, ушкодження зв’язок та забої.

До слова, 19 січня міський голова Києва Віталій Кличко на нараді з головами райдержадміністрацій столиці акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

