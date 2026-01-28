Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю

Синоптики найближчими вихідними прогнозують в Україні морози до –20 °C та ожеледицю

Приблизно 20% травмованих киян потрапляють до лікарень, зокрема через складні переломи або поєднані травми

У Києві тримаються морози та ожеледиця, що спричиняє падіння людей на вулицях. Відтак, майже 200 жителів столиці щодня звертаються до травмпунктів. Про це інформує «Главком» із посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я КМДА, оприлюднені Новини.Live.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми.

Найчастіше лікарі фіксують переломи кінцівок, вивихи суглобів, ушкодження зв’язок та забої.

Як відомо, синоптики найближчими вихідними прогнозують в Україні морози до –20 °C та ожеледицю, що може призвести до збільшення кількості травм внаслідок падінь.

До слова, 19 січня міський голова Києва Віталій Кличко на нараді з головами райдержадміністрацій столиці акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.