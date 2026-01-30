Головна Київ Новини
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
фото: МВС України/Facebook

Віцепрем’єр-міністр зауважив, що ситуація в енергосистемі залишається складною, проте є позитивна динаміка

Київські житлові будинки, де досі немає опалення після російських січневих обстрілів, за можливості не вимикають від електропостачання. Президент Зеленський доручив владі ухвалити рішення, як киянам буде нараховуватися оплата за теплопостачання в січні. Про це 29 січня під час передачі польських генераторів Україні заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує «Главком».

Віцепрем’єр-міністр зауважив, що ситуація в енергосистемі залишається складною, проте є позитивна динаміка зі світлом у Київській області та у столиці і вона полягає у можливості планувати відключення замість екстрених вимкнень.

«Майже скрізь ми вийшли на графіки постачання електроенергії для населення, але графіки досить жорсткі. Позитивна динаміка в тому, що поступово ми відходимо від відключення електроенергії повного, можемо переходити в певне планування», – каже Кулеба.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. 

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

