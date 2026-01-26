У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла

Транспортна система США фактично паралізована через погодні умови

Потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Станом на вечір 25 січня через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у штаті Теннессі, де знеструмлено понад 330 тис. домогосподарств, а також у Міссісіпі, Луїзіані та Техасі. Негода, що супроводжується аномальними морозами, снігопадами та крижаними дощами, зачепила навіть західні штати, зокрема Нью-Мексико.

Транспортна система країни фактично паралізована: лише за одну неділю було скасовано понад 10 800 авіарейсів, що вдвічі більше за показники попереднього дня. Аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повністю припинив роботу, а у великих мегаполісах, як-от Нью-Йорк та Філадельфія, скасовано понад 80% запланованих перельотів. Синоптики Reuters попереджають, що ситуація залишатиметься критичною через сильне обледеніння злітно-посадкових смуг та небезпечні умови для наземного персоналу.

Метеорологи прогнозують, що сильні снігопади триватимуть щонайменше до ранку понеділка. У деяких регіонах, зокрема в Новій Англії, рівень снігового покриву може сягнути 45 см. Водночас південні рівнини та Середньоатлантичний регіон потерпатимуть від дощів зі снігом, які створюють надзвичайно небезпечну ожеледицю на дорогах.

Національна метеорологічна служба США попереджає про подальше зниження температури та «небезпечний холодний вітер», який затримається після проходження шторму. За прогнозами, це призведе до тривалих проблем із роботою критичної інфраструктури та зробить пересування дорогами неможливим у багатьох штатах. Влада закликає громадян залишатися вдома та готуватися до подальших перебоїв зі зв’язком та електроенергією.

Нагадаємо, більша частина Сполучених Штатів опинилася під загрозою потужного зимового шторму, який приніс сильний сніг, крижаний дощ і небезпечні морози. За прогнозами синоптиків, негода охопить країну від Скелястих гір до Атлантичного узбережжя.

Через різке погіршення погоди щонайменше 14 штатів і округ Колумбія оголосили надзвичайну ситуацію. Влада попереджає про серйозні перебої в роботі транспорту, скасування авіарейсів і можливі масові відключення електроенергії.

Як відомо, погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами.