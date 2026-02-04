У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси

У Дарницькому районі розгорнуто спеціальні комплекси обігріву «Аляска», працюють опорні пункти на базі ліцеїв району

Через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком».

За словами Ковтунова, ДСНС розгорнуло додаткові спеціальні комплекси обігріву «Аляска» на чотирьох локаціях. Також запрацювали опорні пункти на базі ліцеїв району, де мешканці можуть знаходитись вдень і вночі. «Тут є генератори і тепло. Там, де немає центрального опалення, працюють мобільні котельні. Також є гарячий чай та можливість підзарядити гаджети», – зазначив він.

«Укрзалізниця» надала два спеціальні вагони для обігріву, які вже сьогодні мають запрацювати на залізничній станції Дарниця.

Опорні пункти незламності:

вул. Олександра Кошиця, 8 (ліцей №296)

вул. Михайла Драгоманова, 27-А (ліцей №315)

вул. Ялтинська, 13 (ліцей №127)

вул. Тростянецька, 19 (ліцей №291)

вул. Ревуцького, 13-А (ліцей №290)

Комплекси «Аляска»:

вул. Бориспільська, 26

вул. Тростянецька, 1-А

вул. Сімферопольська, 10

вул. Архітектора Вербицького, 23-А

Наметові пункти ДСНС та пункти обігріву:

вул. Архітектора Вербицького, 15 та 20

вул. Привокзальна, 12

Харківське шосе: 21/2, 53, 61, 148, 158-Б, 170-А

вул. Вишняківська, 11

вул. Бориспільська, 3/3 та 36

Поліський провулок, 74

вул. Олени Пчілки, 5

вул. Здолбунівська, 3

вул. Вірменська, 5

вул. Євгена Харченка, 59 (навпроти)

вул. Навздогін, 13

вул. Олександра Кошиця, 3-В

просп. Петра Григоренка, 26-А

вул. Михайла Драгоманова, 14

Парк «Таращанець»

вул. Славгородська, 2/10

вул. Тростянецька, 7

просп. Миколи Бажана, 7

вул. Братства Тарасівців, 9-А

вул. Михайла Кравчука, 58

Повну мапу всіх пунктів незламності по місту можна знайти на офіційному порталі за посиланням.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали пятеро мешканців Києва. З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку. На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ.

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах станом на 13:00 3 лютого після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці у ніч на 3 лютого залишалися без тепла. За словами Кличка, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти