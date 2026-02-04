Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси
Розгортання пунктів обігріву у Дарницькому районі столиці. 4 лютого 2026 року
фото: Олександр Ковтунов/Facebook

У Дарницькому районі розгорнуто спеціальні комплекси обігріву «Аляска», працюють опорні пункти на базі ліцеїв району

Через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком».

За словами Ковтунова, ДСНС розгорнуло додаткові спеціальні комплекси обігріву «Аляска» на чотирьох локаціях. Також запрацювали опорні пункти на базі ліцеїв району, де мешканці можуть знаходитись вдень і вночі. «Тут є генератори і тепло. Там, де немає центрального опалення, працюють мобільні котельні. Також є гарячий чай та можливість підзарядити гаджети», – зазначив він.

«Укрзалізниця» надала два спеціальні вагони для обігріву, які вже сьогодні мають запрацювати на залізничній станції Дарниця.

Опорні пункти незламності:

  • вул. Олександра Кошиця, 8 (ліцей №296)
  • вул. Михайла Драгоманова, 27-А (ліцей №315)
  • вул. Ялтинська, 13 (ліцей №127)
  • вул. Тростянецька, 19 (ліцей №291)
  • вул. Ревуцького, 13-А (ліцей №290)

Комплекси «Аляска»:

  • вул. Бориспільська, 26
  • вул. Тростянецька, 1-А
  • вул. Сімферопольська, 10
  • вул. Архітектора Вербицького, 23-А

Наметові пункти ДСНС та пункти обігріву:

  • вул. Архітектора Вербицького, 15 та 20
  • вул. Привокзальна, 12
  • Харківське шосе: 21/2, 53, 61, 148, 158-Б, 170-А
  • вул. Вишняківська, 11
  • вул. Бориспільська, 3/3 та 36
  • Поліський провулок, 74
  • вул. Олени Пчілки, 5
  • вул. Здолбунівська, 3
  • вул. Вірменська, 5
  • вул. Євгена Харченка, 59 (навпроти)
  • вул. Навздогін, 13
  • вул. Олександра Кошиця, 3-В
  • просп. Петра Григоренка, 26-А
  • вул. Михайла Драгоманова, 14
  • Парк «Таращанець»
  • вул. Славгородська, 2/10
  • вул. Тростянецька, 7
  • просп. Миколи Бажана, 7
  • вул. Братства Тарасівців, 9-А
  • вул. Михайла Кравчука, 58

Повну мапу всіх пунктів незламності по місту можна знайти на офіційному порталі за посиланням.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали пятеро мешканців Києва.  З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку. На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ.  

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах станом на 13:00 3 лютого після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці у ніч на 3 лютого залишалися без тепла. За словами Кличка, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Теги: Київ Укрзалізниця обстріл опалення пункти незламності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У школі навчається понад 60 дітей
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
6 сiчня, 20:18
Дипломатичне представництво Катару в Києві зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ
Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу
9 сiчня, 16:47
Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
20 сiчня, 19:15
Батарея в будинку тріснула через те, що приміщення було без опалення
У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)
Вчора, 20:04
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
9 сiчня, 08:38
Один огірок у банці об’ємом 300 мл становить 69 гривень
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)
30 сiчня, 16:34
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
20 сiчня, 06:40
Смерть дитини сталася у одній зі столичних лікарень
Смерть дівчинки від пневмонії: підозру оголошено педіатру столичної лікарні
19 сiчня, 15:41
Собаки гріються у приміщенні магазину «Аврора»
Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин
23 сiчня, 08:25

Новини

Лівий берег столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Лівий берег столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси
У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси
На Печерську водій-порушник тяжко травмував водія евакуатора: подробиці та стан потерпілого
На Печерську водій-порушник тяжко травмував водія евакуатора: подробиці та стан потерпілого
У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську
У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську
Києво-Печерська лавра тимчасово закрилася для відвідувачів: причина
Києво-Печерська лавра тимчасово закрилася для відвідувачів: причина
Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua