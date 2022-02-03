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    Київ скували затори вранці 3 лютого: карта

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    У місті утворилися затори - Київ скували затори вранці 3 лютого: карта
    У місті утворилися затори
    фото: glavcom.ua

    Ускладнений проїзд на мостах

    Станом на ранок четверга, 3 лютого, на багатьох вулицях Києва утворилися довгі затори. Зокрема, рух стоїть, як на правому березі, так і на лівому. Також ускладнений проїзд на мостах. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

    Центр

    У центрі міста автомобілі стоять у тягучках на Набережно-Хрещатицькій та Петрівській алеї. Утруднено рух транспорту біля станції метро «Кловська», вулиця Протасов Яр та на бульварі Дружби Народів. Пробки утворилися на проспекті Перемоги в напрямку центру, вул. Жилянська, на Бесарабці та на вул. Мала Житомирська.

    Правий берег

    Затори утворилися на Борщагівці та Голосіївському проспекті (ст. м. «Іподром»). Важко проїхати по вул. Вадима Гетьмана, проспекту Лобановського (Севастопольська площа). Утруднений рух на Набережно-Рибальській. Водії стоять у невеликих пробках від станції метро «Житомирська» до «Берестейській».

    Лівий берег

    Затор спостерігається на Північному мості. Утруднений проїзд авто біля станцій метро «Дарниця», «Чернігівська», «Лівобережна». Важко проїхати проспектом Соборності (ринок «Березняки») та мостом Патона, а також проспектом Миколи Бажана. Утворився затор біля станції метро «Бориспільська».

    Нагадаємо, 3 лютого, у Києві та області очікується мокрий сніг. На дорогах вранці і ввечері буде ожеледь. Водіям варто бути акуратними на дорогах.

    Теги: Київ метро вулиця пробки
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    Київ скували затори вранці 3 лютого: карта