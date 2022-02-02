Ринок нерухомості у лютому: забудовники вигадали, як привабити клієнта

Збільшення вартості кв. м можливе лише в незначній кількості новобудов

У лютому забудовники, аби привабити клієнта, будуть пропонувати знижки на житло. Політика більшості забудовників буде спрямована на збільшення попиту шляхом надання знижок за стовідсоткової сплати вартості квартири, пропонування більш лояльних умов розтермінування зі зниженням першого внеску, впровадження спільних з комерційними банками іпотечних програм. Про це розповів засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Також, за його твердженням, збільшення вартості квадратного метра можливе лише в незначній кількості новобудов, що навряд чи позначиться на загальній ціновій кон’юнктурі первинного ринку.

«Упродовж січня в київських об’єктах, що зводяться, не спостерігалося суттєвих змін цінової кон’юнктури. Водночас у лютому можливе «точкове» збільшення вартості житла в новобудовах, пов’язане переважно з переходом до нових стадій будівництва. Проте цінові зміни можливі лише в 5% об’єктів, в яких рівень зростання вартості квадратного метра можливий в межах 5-10% в гривні. Однак це суттєво не вплине на загальну ситуацію на ринку», – підкреслив експерт.

За прогнозами експертів ринку, в 2022 році понад 70% попиту на новобудови буде сконцентровано на об’єктах нових форматів, які зводяться з якісних будівельних матеріалів, в яких передбачений самодостатній інфраструктурний комплекс, що дасть змогу отримати максимум комфорту від життя, роботи і відпочинку.

«Найбільш цікавими на потенційних покупців стануть житлові комплекси, розташовані поблизу рекреаційних зон чи навіть «в осерді” дикої природи в міській зоні або у найближчому передмісті. Саме тому, можна стверджувати, що стабільність цін - це не найголовніше, що зараз турбує потенційних покупців. Для них вкрай важливим є дотримання забудовниками термінів та темпів будівництва, а також висока якість та функціональні можливості майбутніх ЖК», – резюмував експерт.

Нагадаємо, одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

Як раніше повідомлялося, у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.